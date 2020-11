Sp. Braga deixa escapar vitória sobre o Leicester no último minuto

O Sp. Braga empatou (3-3) esta quinta-feira na recepção ao Leicester, em partida da quarta jornada da Liga Europa, falhando o assalto à liderança repartida do grupo G e o apuramento virtual para os 16 avos-de-final da competição precisamente no último instante de um duelo emocionante, com dois golos no período de descontos e com Vardy e evitar a derrota inglesa aos 90+5’.

O Sp. Braga não podia desejar melhor início, com um golo de Al Musrati, aos quatro minutos, a reforçar o ímpeto pretendido pela equipa portuguesa para atacar a liderança do Leicester no grupo G. Ricardo Horta desbravou caminho e o líbio surgiu, oportuno, a finalizar uma segunda bola de meia distância em zona frontal, sem hipóteses para Schmeichel.

A vantagem acabaria por durar apenas cinco minutos, mais uma vez com Al Musrati como protagonista... embora pela negativa. O médio foi displicente num atraso em zona proibida e ofereceu o empate aos ingleses. Apesar do transtorno, o Sp. Braga superou o choque e foi em busca de novo golo e da vitória. Paulinho surgiu, então, a reclamar os créditos de máximo goleador dos minhotos nas competições europeias, superando a marca dos 11 golos, que partilhava com Alan e Ricardo Horta. O avançado concluiu um excelente lance colectivo, a isolar Ricardo Horta, e que Paulinho transformou em nova vantagem “arsenalista” (24’).

Vantagem que esteve por um fio na sequência de um erro inadmissível de Bruno Viana, apagado por Matheus. O excesso de confiança do central levou Iheanacho a “roubar-lhe” a bola que sobrou para Ünder. O turco tinha tudo para marcar, mas Matheus defendeu e Tormena limpou o lance.

Refeito do susto, o Sp. Braga assumiu o controlo e só não ampliou a vantagem porque Schmeichel foi enorme na baliza do Leicester, negando o segundo da noite a Paulinho por duas vezes e ainda a Ricardo Horta.

Não marcou o Sp. Braga mesmo a terminar a primeira parte e tudo se alteraria no regresso das cabinas, com o Leicester a transformar-se radicalmente com a entrada de Fofana e Tielemans, numa primeira vaga, e de Vardy e Maddison, na segunda.

Os ingleses assumiram o comando, acabando por desgastar física e emocionalmente o Sp. Braga, que acabaria por ceder numa excelente iniciativa de Maddison, a oferecer o golo do empate a Luke Thomas (79').

A tentativa de Carlos Carvalhal segurar a vantagem, com a entrada de Raul Silva para reforçar uma linha de cinco defesas, acabou por não resultar e até final notou-se o dilema entre tentar um último golpe ou defender o empate perante um opositor mais forte.

E quando se pensava que prevaleceria a primeira, com Fransérgio a entrar em cena para fazer o golo da vitória (90+1') já em período de compensações, o Leicester respondeu por Vardy (90+5'), para evitar a derrota.