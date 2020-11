Confrontos, feridos e descontrolo no velório de Maradona

Há confrontos e acção policial musculada no velório de Diego Armando Maradona. A cerimónia tem decorrido desde a manhã desta quinta-feira e, depois de algumas horas de despedidas tranquilas a El Pibe, os ânimos começaram a exaltar-se.

A celebrar o golo da vitória contra a Inglaterra nos quartos de final do Mundial de 1986, no México Ted Blackbrow/Reuters A mão de Deus: Maradona marca golo com a mão frente à Inglaterra nos quartos de final de 86 Allsport/Getty Images A celebrar a vitória do Boca Juniors contra o River Plate, os clubes mais populares na Argentina, em Outubro de 1997 ENRIQUE MARCARIAN/Reuters No jogo dos Boca Juniors, que marcou o seu regresso ao futebol, contra os Newell's Old Boys em Julho de 1997 Alfredo Celoria/Reuters Diego Maradona. Argentina, 1981 Duncan Raban/Allsport/Getty Images Cannes, Maio de 2008 ERIC GAILLARD/Reuters Janeiro de 2009 Alejandro Rustom/Reuters Diego Maradona a celebrar um golo da Argentina contra o Canadá MARCOS BRINDICCI/Reuters Janeiro de 1987, Itália Alessandro Sabattini/Getty Images Cannes, Maio 2008 ERIC GAILLARD/Reuters Maradona após marcar o terceiro golo da Argentina contra a Grécia. Mundial de 1994 Mike Blake / Reuters,Mike Blake / Reuters Diego Maradona. Argentina, 1985 David Cannon/Allsport/Getty Images/Hulton Archive,David Cannon/Allsport/Getty Images/Hulton Archive Num jogo de boxe, Abril de 1996 ENRIQUE MARCARIAN/ Reuters Bola de Ouro. Janeiro de 1995 John Schults/Reuters Nos quartos de final do Mundial de 86, jogo contra a Inglaterra Reuters Jogo contra a Coreia do Sul, no Mundial de 86 Gary Hershorn/Reuters Diego festeja o golo de Jorge Burruchaga que ditou a vitória da Argentina do Mundial de 1986 A beijar a taça do Mundia de 1986 CIRO FUSCO/ EPA A segurar a taça do Mundial de 86 depois da vitória da Argentina contra a Alemanha por 3-2 Gary Hershorn/Reuters ,Gary Hershorn/Reuters A celebrar a conquista da Copa América contra os Mexico's Pumas Unam. Dezembro de 1985 Martin Zabala/Epa Em 2003, durante uma entrevista na China CHINA SOCCER WEEKLY Com Hugo Chávez em Caracas, Julho 2010 Em Fevereiro de 2006 Marcos Brindicci/Reuters Na cerimónia dos prémios FIFA em 2017 WALTER BIERI/EPA A exibir as suas habilidades após o jogo dos Boca contra o Ajax. Julho de 2005 OLAF KRAAK/EPA Fotogaleria

Em Buenos Aires, com o aproximar da hora de encerramento do velório, na Casa Rosada, palácio presidencial da Argentina, muitos adeptos, percebendo que dificilmente teriam possibilidade de ver Maradona, começaram a forçar a entrada no recinto.

UNA IMAGEN IMPACTANTE



La Casa Rosada, invadida por los fanáticos de Maradona. @gabyspepe pic.twitter.com/2ZP9UdMm5q — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2020

A porta principal foi mesmo forçada, obrigando à acção da polícia, com gás lacrimogéneo. Segundo o Clarín e o AS, muitas pessoas estão com dificuldades respiratórias e utilizam mesmo algumas fontes para curarem o ardor nos olhos.

A urna de Maradona já foi retirada e levada para um local mais seguro.

Se llevaron el féretro de Diego Maradona del salón donde se realizaba la ceremonia y cortaron el ingreso a la Casa Rosada https://t.co/Bpu2hNOoSr pic.twitter.com/uI2Z4reAy3 — infobae (@infobae) November 26, 2020

??Se desbordó el operativo por el velatorio de Maradona: la gente trepa las rejas de la Casa Rosada para ingresar pic.twitter.com/1mdcY1jWjb — EN LA MIRA (@enlamiraradio) November 26, 2020