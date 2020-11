Benfica volta a evitar derrota com o Rangers nos minutos finais

O Benfica voltou a minimizar prejuízos diante do Rangers, na Liga Europa. Em Glasgow, os “encarnados” estiveram a perder por 2-0 a menos de um quarto de hora do fim, mas ainda foram a tempo de empatar o encontro (2-2), continuando a partilhar o comando do Grupo D com os escoceses.

O Rangers inaugurou o marcador muito cedo, aos 7’, por Scott Arfield e, apesar do maior controlo com bola dos “encarnados” ao longo do primeiro tempo, os escoceses chegaram ao intervalo justamente na frente. De resto, nesse período o Benfica não fez um único remate enquadrado com a baliza.

No segundo tempo, a toada manteve-se, com as “águias” frequentemente nas imediações da área do Rangers, mas seriam os anfitriões a chegar ao 2-0, numa transição concluída com um grande remate de Roofe, de fora da área (69').

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A reacção do Benfica tardou mas chegou: aos 78’, depois de um lance confuso na área, Seferovic falhou o remate e Gonçalo Ramos aproveitou para finalizar, com a bola a tocar em Tavernier antes de cruzar a linha de golo.

E três minutos depois foi Pizzi a concluir uma das melhores jogadas do Benfica na partida, construída por Rafa e Gonçalo Ramos. Era o empate (2-2) e o jogo iria tornar-se mais partido.

As duas equipas ainda conseguiram um par de aproximações perigosas à baliza contrária, mas o resultado já não se alterou. Rangers e Benfica somam agora oito pontos cada, mais quatro do que o terceiro classificado, o Lech Poznan.