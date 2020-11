Tribunal da Relação confirma condenação de oito polícias da Esquadra de Alfragide

Ao fim de três sessões, e mais de cinco anos depois dos factos, o Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a condenação dos oito polícias da Esquadra de Alfragide que foi feita pela primeira instância em Maio do ano passado. O acórdão de mais de 500 páginas acaba de ser divulgado — os intervenientes estarão a ser notificados — e confirma “na íntegra” o anterior.

A Relação rejeitou ainda o recurso dos assistentes. E voltou também a absolver os outros nove agentes que estavam acusados mas que o Tribunal de Sintra absolveu. Ou seja, mantêm-se as penas aplicadas aos oito agentes pelos diferentes crimes (de ofensas à integridade física, sequestro agravado ou falsificação de documento — ver lista em baixo). Assim, apesar de o chefe Luís Anunciação ter sido aquele que teve a pena mais longa (cinco anos por cúmulo jurídico), apenas um dos arguidos, Joel Machado, tinha sido condenado a pena de prisão efectiva de um ano e seis meses.

Manteve-se ainda a condenação dos agentes para pagarem indemnizações aos seis jovens da Cova da Moura que chegam a quase 70 mil euros, pelo menos: só o chefe Luís Anunciação terá que pagar 50 mil euros no total, 10 mil euros a cada um de cinco dos seis ofendidos. Recorde-se que uma das vítimas, Celso Lopes, foi baleado na perna — o agente João Nunes, autor dos disparos, terá de pagar uma indemnização de cinco mil euros.

O julgamento na primeira instância durou um ano, com 30 sessões e mais de 100 pessoas ouvidas. O julgamento da Relação começou a 16 de Setembro. Em causa estão factos praticados pelos agentes a 5 de Fevereiro de 2015. No julgamento, o tribunal dividiu-os em dois momentos: um primeiro na Cova da Moura e um segundo na Esquadra de Intervenção e Fiscalização de Alfragide. No primeiro uma equipa da PSP foi à Cova da Moura fazer patrulhamento e deteve Bruno Lopes, alegando que este tinha atirado pedras à carrinha da polícia — aí, o agente agora condenado, João Nunes, disparou dois tiros e atingiu duas moradoras; num segundo momento, amigos deste jovem, entre eles membros da associação Moinho da Juventude, dirigiram-se à esquadra para pedir esclarecimentos, mas acabaram por ser detidos e acusados de tentativa de invasão.

Relação quis ouvir testemunhas

Num procedimento invulgar, a Relação decidiu que queria ouvir uma vítima (Rui Moniz), um dos agentes condenados (Joel Machado) e uma testemunha que nunca tinha sido inquirida antes (o agente Carlos Machado). Assim foi na segunda sessão sobre o julgamento dos recursos de polícias e dos assistentes do caso. Os oito agentes, representados por três advogados diferentes, pediram a absolvição e os assistentes queriam que todos tivessem penas de prisão efectivas.​

A defesa de Joel Machado contestou o depoimento de Rui Moniz alegando que nesse dia estava de serviço outro polícia com o mesmo apelido, Carlos Machado, que não chegou a ser ouvido em sede de primeira instância e, portanto, deveria ser chamado a prestar depoimento na Relação — o que aconteceu.

Os juízes da Relação quiseram esclarecer vários pontos do depoimento de Rui Moniz, chegando a pedir que ele identificasse, na sala de audiência, qual dos dois agentes com apelido Machado acusava de o ter agredido. Na segunda sessão, Rui Moniz identificou imediatamente Joel Machado. Joel Machado manteve a versão de que é inocente.

Na última sessão, o procurador do Ministério Público que estava a acompanhar o julgamento (mas só desde a segunda sessão) referiu que não houve nada de novo e que manteve a posição da colega que considerou que as penas aplicadas foram “justas e adequadas”. Sublinhou, porém, que não gostava de ver polícias no banco dos réus e pediu ao colectivo para que a sua decisão chamasse a atenção para o facto de que os polícias não devem ter estes comportamentos, ou, se tiver sido o caso, para o facto de que a sociedade não deve permitir que existam desmandos contra a polícia.

Na primeira instância, tanto o procurador do MP, Manuel das Dores, como os juízes do colectivo deixaram cair a acusação de racismo e tortura de que estavam acusados os agentes, seis dos quais são representados por Gonçalo Gaspar, sendo o agente Arlindo Silva representado por Hélder Cristóvão e o outro arguido, Joel Machado, representado pelo escritório de Paes de Almeida.

Estas foram as penas a que foram condenados os oito agentes, agora confirmadas pela Relação de Lisboa:

André Castro e Silva foi condenado por denúncia caluniosa, falsificação de documento e sequestro agravado num cúmulo de três anos e nove meses de pena suspensa

Fábio Moura foi condenado a dois anos e seis meses de pena suspensa por sequestro agravado

João Nunes foi condenado por três crimes de ofensas à integridade física, um crime de falsificação de documento num cúmulo de quatro anos de pena suspensa

Luís Anunciação, chefe da esquadra na altura, foi o que teve a pena mais longa, num cúmulo jurídico de cinco anos por crimes de denúncia caluniosa, falsificação de documento agravada, e cinco crimes de sequestro agravado

André Quesado foi condenado a dois anos e seis meses por sequestro agravado

Arlindo Silva foi condenado por ofensa à integridade física e injúria num cúmulo jurídico de um ano

Hugo Gaspar foi condenado a dois meses por injúria

Joel Machado, que anteriormente tinha sido condenado pela prática do crime de ofensa à integridade física e “repetiu” o mesmo crime no caso da Esquadra de Alfragide durante o período em que cumpria pena suspensa, foi condenado a um ano e seis meses de prisão efectiva