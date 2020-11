Ana Gomes espera que Marcelo “não se valha do cargo” e anuncie recandidatura

Ana Gomes defendeu que o combate à violência masculina contra as mulheres e raparigas tem sido travado sobretudo pelas feministas e associações de mulheres e que estas associações devem ter como fonte de principal financiamento o Orçamento do Estado.

Num comunicado a propósito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que hoje se assinala, a militante socialista e pré-candidata à Presidência da República defende que as mulheres "representam 52% da população e dos contribuintes" e que o Estado português "tem de assumir, de uma vez por todas, que a violência afecta desproporcionalmente mulheres e crianças".

Segundo Ana Gomes, esta violência baseia-se "nas relações desiguais de poder entre mulheres e homens, e na consequente opressão exercida sobre as mulheres e crianças". "O combate à violência contra mulheres e raparigas tem de abarcar o continuum da violência masculina em todas as suas formas", acrescenta.

Lembrando que, este ano, até 19 de ñovembro, foram assassinadas 16 mulheres e uma criança no contexto da violência em relações de intimidade, Ana Gomes sublinha que "a violência masculina contra mulheres e raparigas é sistémica, tem um carácter estrutural que decorre do sexismo perpetuado pela cultura patriarcal e prevalecente em todas as esferas da vida e em todos os espaços, públicos e privados".

"A violência masculina contra mulheres e as raparigas é um continuum que toma diferentes formas - femicídio, violação, violência sexual, violência em relações de intimidade, exploração sexual, prostituição, pornografia, tráfico de mulheres e crianças, violência online, perseguição, assédio sexual na rua e no trabalho, práticas nefastas, casamento infantil, etc", escreve Ana Gomes, sublinhando que "o Estado português tem de assumir, de uma vez por todas, que a violência afecta desproporcionalmente mulheres e crianças".