Morreu Diego Maradona. Estes desenhos querem homenagear o “deus humano”

O futebol está de luto. Diego Maradona, um dos incontornáveis nomes do futebol, morreu esta quarta-feira, 25 de Novembro — exactamente quatro anos depois da morte de Fidel Castro, um dos ídolos do antigo internacional argentino. Aos 60 anos, “El Pibe” morreu em casa, em Tigre, vítima de uma paragem cardiorrespiratória, poucas semanas depois de uma operação a um edema cerebral, a 4 de Novembro. Por todo o mundo, as reacções à morte daquele que é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos — e, para muitos, um "deus humano" — já se ouvem. E vêem.

Vamos homenagear Maradona de lápis na mão? Envia desenhos e ilustrações em formato .jpg ou .png, com indicação do teu nome no ficheiro, para o endereço [email protected] até esta sexta-feira, 27 de Novembro. Publicaremos aqui alguns dos que mais gostarmos.