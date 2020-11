Uma receita para a igualdade salarial? Transparência

Quem, por estes dias, tiver frequentado as redes sociais viu publicações constatando que “até ao fim do ano as mulheres vão trabalhar sem receber”. Começaram no Dia Nacional da Igualdade Salarial – este ano a 10 de novembro – e têm como objetivo marcar, em dias, a porção do trabalho feminino que de facto não é paga. Não porque não recebam salário no fim do mês – pelo menos as que não estão desempregadas graças à covid ou outras circunstâncias –, mas porque o pernicioso fenómeno das diferenças salarias entre homens e mulheres se mantém com irritante persistência. Segundo um estudo da OIT do ano passado, as mulheres portuguesas ganham em média menos 22,1% que os homens. De modo mais ilustrativo: num quinto do tempo trabalham sem receber. As estatísticas nacionais apontam o número 14,4%.

