Maradona ou a maldição de ter nascido um génio

Eu vi em directo, com os olhos que esta terra há-de comer, os cinco minutos mais famosos da história do futebol mundial. Era dia 22 de Junho de 1986. A Argentina jogava contra a Inglaterra nos quartos-de-final do Campeonato do Mundo. Eu tinha 12 anos de idade e estava na cidade de Portalegre. Diego Armando Maradona tinha 25 anos e estava na Cidade do México.

