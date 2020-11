Portuguesesno estrangeiro

O meu filho vive com a minha nora e dois netos na Costa do Marfim. Estando prestes a caducar a validade dos passaportes da minha nora e do meu neto, verificaram que o procedimento a seguir para a renovação era: o cidadão tem de agendar o acto no outro país onde está a embaixada que faz o atendimento, neste caso no Senegal; tem de agendar a viagem de ida e volta (em África…), o que para além do alto custo e dificuldade de transportes implica estadia no outro país durante vários dias; durante este período tem de ausentar de emprego, escola, família, etc.

Por questões de segurança sanitária, em Portugal pede-se para as pessoas ficarem em casa e até se proíbe a circulação em determinadas circunstâncias. No caso presente não se tem minimamente em consideração a segurança sanitária dos cidadãos portugueses. Em Portugal alguns documentos de identificação tiveram a data de caducidade estendida para proteger os portadores e os funcionários públicos envolvidos na sua renovação. Mas, para quem neste caso tem ainda mais dificuldades, não está previsto qualquer tipo de procedimento similar.

Ou seja, para o nosso Governo não contam o incómodo, a despesa, a ausência da família e de outros compromissos e, muito menos, o risco sanitário destes cidadãos portugueses, provavelmente considerados de segunda categoria.

João Manuel Cunha, Guimarães

Património

Não consigo compreender como em 2020 voltamos a ter no Alentejo a velha ideia que “isso não interessa a ninguém. Surribem é isso tudo. E bico calado, quando não aparece para aí uma data de doutores que nos fazem parar”. Estas eram as ordens dos agrários aos seus manageiros. Tempo das campanhas do trigo, anos de 1930 e 40. Quando trabalhei em Planos Directores Municipais (PDM) no Alentejo, por várias vezes e a diferentes entidades, recomendei conseguir-se que as listas com os vestígios conhecidos não ficassem limitados aos PDM, e que essas listas, depois da publicação em Diário da República, fossem enviadas às Conservatórias para serem registadas nas cadernetas das propriedades respectivas, com menção da localização geodésica e do estatuto de protecção conferido pela legislação em vigor (que podia ser um pouco mais assertiva e dizer que constituía obrigação do proprietário a sua protecção e conservação, como fiel depositário de elementos do património nacional).

Qualquer transacção, doação, transferência de propriedade, pelo menos impediria a desculpa esfarrapada “mas quando comprei (ou herdei ou qualquer outra situação) a terra, como é que ia adivinhar que aqueles cacos e pedras tinham interesse para alguém?”. Não é esta situação merecedora de um pouco de atenção por parte do “poder”, que nunca se farta de tanto (e há tanto tempo) de chorar sobre leite derramado?

João Messias, Algés

A farsa de André Ventura

André Ventura é mesmo oportunista e, como tal, desmarcou uma reunião do Conselho Nacional do Chega que nunca esteve marcada para ser realizada no auditório dos Bombeiros de Sintra no próximo fim-de-semana, segundo estes últimos afirmaram. Assim sendo e porque André Ventura não respondeu às perguntas colocadas sobre o assunto por diversos meios de comunicação, fica demonstrado sem qualquer dúvida, que André Ventura tenta e tentará sempre criar factos que possam criar um palco para a sua demagógica actuação posterior. Perante mais esta prova inequívoca da sua forma de actuação não verdadeira e oportunista é tempo de todos os portugueses, defensores incondicionais da democracia, perceberem o que realmente André Ventura pretende para Portugal. É tempo de ouvir e de analisar profundamente o que é dito por Ventura para que ninguém se deixe enganar pela sua actuação.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Síndrome socialista dos anos “um"

Desejo, em primeiro lugar, realçar a clarividência e a pertinência de Paulo Rangel no seu artigo “2001-2011-2021: A síndrome socialista dos anos" e, em segundo, lembrar que outra referência histórica, igualmente clara e pertinente, poderia ter sido acrescentada pelo autor. Foi o caso de, em 1980, a Aliança Democrática ter reconstruído o país após seis anos de governação comunista/socialista.

A situação actual exige que, a partir de 2021, os actuais dirigentes dos partidos democráticos do centro e da direita tenham o rasgo de criar uma nova AD que consiga “reerguer um país exangue e depauperado depois de (outros) seis anos de governação socialista (comunista)”.

José Manuel G. Cerejeira, Algés