Um ministro entre os 17 presos por suspeita de corrupção na Indonésia

O ministro de Assuntos Marítimos e das Pescas indonésio foi detido esta quarta-feira junto com mais 16 pessoas, acusado pela Comissão de Erradicação da Cooperação (KPK) de envolvimento num esquema de exportação de crias de lagosta. Edhy Prabowo e a mulher, que é deputada, receberam ordem de prisão à chegada ao aeroporto de Jacarta depois de uma viagem aos Estados Unidos.

De acordo com a Reuters, a operação de detenção de 17 pessoas, entre membros do Governo e pessoas do sector privado, ocorreu esta quarta-feira simultaneamente em várias partes da capital indonésia, no âmbito de uma investigação sobre a exportação de crias de lagosta que esteve proibida até meados do ano como forma de tentar recuperar os stocks.

O Presidente já fez saber que apoia a investigação da comissão. Joko Widodo foi eleito em 2014 com a promessa de lutar contra a corrupção, mas apesar da prisão de vários políticos importantes havia a preocupação de que a capacidade da KPK tivesse sido esvaziada, entretanto. Widodo foi reeleito para novo mandato o ano passado.

O Ministério de Assuntos Marítimos e das Pescas comentou a detenção em comunicado dizendo que “respeita o processo legal em curso”.

Prabowo não fez qualquer comentário sobre a sua detenção, mas em Julho, quando uma revista publicou uma investigação sobre irregularidades na atribuição de licenças de exportação, o ministro negou qualquer infracção.

No princípio do ano, quando levantou a proibição de exportação das larvas de lagosta que o seu antecessor havia imposto, a decisão levantou muitas preocupações entre os conservacionistas.