Joe Biden: “Estamos em guerra com o vírus, não entre nós”

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, aproveitou o discurso que assinala o Dia de Acção de Graças (celebrado nos Estados Unidos na quinta-feira) para promover novamente a união entre os americanos num período pós-eleitoral controverso. Falando a partir de Wilmington, no estado do Delaware, de onde ainda não saiu desde que venceu as eleições americanas, Biden afirmou que os americanos devem preocupar-se em lutar contra a pandemia juntos, e não em continuar a contestar as eleições.

“Temos de nos lembrar que estamos em guerra com o vírus, não entre nós. Estamos nisto juntos”, disse o novo Presidente americano, que toma posse no dia 20 de Janeiro.

Biden, de origens católicas, disse ainda num tom solene que passaria o Dia de Acção de Graças a rezar por todos os americanos que perderam familiares para a covid-19. E são muitos: os Estados Unidos são o país mais afectado pela pandemia, registando mais de 260 mil mortos.

O democrata lembrou que é preciso obedecer às regras de distanciamento físico e minimizar os contactos e, por isso, procurou dar o exemplo e contou que passaria o dia – tradicionalmente caloroso, envolvendo a família alargada – com os que estão mais próximos. “Este ano, porque nos preocupamos muito uns com os outros, vamos ter um Dia de Acção de Graças separado. Sei o quão difícil é renunciar as tradições familiares, mas é muito importante. O nosso país está no meio de um pico dramático de novos casos”, disse Joe Biden.

O Presidente eleito aproveitou ainda o discurso pré-Dia de Acção de Graças para prometer que, quando tomar posse, o plano de vacinação para a covid-19 será concretizado com paciência e sem pressões políticas para acelerar o processo.

Além disso, anunciou que as primeiras vacinas devem ser administradas entre o final de Dezembro e o início de Janeiro.

Entretanto, enquanto não houver uma vacina disponível, Joe Biden voltou a recordar a importância do uso de máscara, do distanciamento físico e dos ajuntamentos reduzidos.

“Temos de tentar abrandar o crescimento deste vírus. Devemos isso aos nossos concidadãos que precisam de acesso a camas de hospital. É literalmente o nosso dever patriótico como americanos”, salientou o sucessor de Donald Trump.