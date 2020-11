Covid-19: França reabre em três etapas. Macron diz que o pior da segunda vaga já passou

A França vai começar a aligeirar o segundo confinamento já este fim-de-semana para que no Natal as lojas, teatros e cinemas reabram e as pessoas possam passar o feriado com as famílias, disse o presidente Emmanuel Macron esta terça-feira.

Num discurso transmitido pela televisão ao país, Macron disse que o pior da segunda vaga da pandemia em França já passou, mas lembrou que restaurantes, cafés e bares teriam de continuar fechados até 20 de Janeiro para evitar o desencadeamento de uma terceira onda. “Devemos fazer de tudo para evitar uma terceira vaga e um terceiro confinamento”, disse Macron.

Depois de a imposição do toque de recolher obrigatório em meados de Outubro nas principais cidades francesas não produzir os resultados esperados pelo governo, foi imposto um confinamento geral de um mês a 30 de Outubro, embora este tenha sido menos rigoroso do que o primeiro confinamento, que vigorou de 7 de Março a 11 de Maio.

Há tendências positivas nos números da covid-19, incluindo uma descida nas hospitalizações. Os grandes negócios também vinham a fazer pressão para que o confinamento fosse aligeirado o mais rápido possível pois estavam em “ruína financeira”. O governo de Macron faz questão de enfatizar que as pessoas devem esperar apenas uma reabertura gradual da economia.

No sábado, no início da fase um, as lojas que vendem produtos não essenciais (roupa, brinquedos) vão reabrir, mas as pessoas ainda precisarão de um documento para circular. Poderão fazer exercício durante três horas (em vez de uma) e dentro de um raio de 20 km das suas casas. As actividades religiosas poderão voltar a acontecer, mas o número de fiéis será limitado a 30 pessoas.

Em meados de Dezembro, o confinamento será suspenso se o número de novos casos cair para cerca de 5 mil por dia, disse Macron, mas o toque de recolher obrigatório pode ser imposto a partir das 21h. A França registou mais de 9 mil casos na terça-feira e ultrapassou as 50 mil mortes.

A fase dois começará a 15 de Dezembro: o confinamento será suspenso, mas haverá um toque de recolher obrigatório entre as 21h e as 7h todos os dias. Cinemas e teatros poderão reabrir.

E a fase três será a 20 de Janeiro: os bares, restaurantes e cafés podem reabrir, as universidades podem voltar ao ensino presencial e os ginásios podem abrir portas.

Franceses podem visitar a família no Natal e Ano Novo

Esta terça-feira, quando Macron disse que os franceses poderão viajar pelo país para ver a família durante o feriado de fim de ano e sair de casa para socializar na véspera de Natal e de Ano Novo, muitos cidadãos suspiraram de alívio.

Apesar deste aligeiramento de medidas, previstas para meados de Dezembro, continuará a existir recolher obrigatório às 21h nessas datas. As reuniões públicas também não serão permitidas nessas noites e as estações de esqui não vão abrir antes de Janeiro. “As férias de Natal não serão como dantes, disso temos a certeza”, disse Macron.

As autoridades destacam que as pessoas começaram a desconsiderar as regras de distanciamento social muito rapidamente depois do primeiro confinamento, o que fez com que a França tenha vivido uma das segundas ondas mais violentas do vírus na Europa.

Os críticos do governo dizem que este falhou em implementar um sistema eficiente de teste e rastreamento e em incutir um sentido de responsabilidade nos cidadãos. Reconhecendo as falhas do sistema de teste, Macron disse que haveria uma reorganização para que os resultados dos testes estivessem disponíveis no máximo dentro de 24 horas e que o governo e o Parlamento terão que discutir formas de tornar obrigatório o isolamento das pessoas infectadas.

Macron quer primeiras vacinas até ao fim do ano

O presidente francês disse ainda esta terça-feira que a vacina para prevenir a covid-19 poderá começar a ser administrada já no final do ano em França se for aprovada pelos reguladores.

“Vamos organizar uma campanha de vacinação rápida e massiva”, disse Macron. “Muito provavelmente, e dependendo da autorização das autoridades sanitárias, iniciaremos a vacinação das populações mais vulneráveis, portanto dos idosos, já no fim de Dezembro, início de Janeiro”, afirmou, acrescentando que outros grupos populacionais receberiam a vacinação depois disso. Segundo o presidente francês, a vacinação não seria obrigatória.

Emmanuel Macron revelou também que um comité científico será estabelecido para monitorizar as vacinações e que um grupo de cidadãos também participará para garantir a transparência do processo.

Alguns funcionários do Ministério da Saúde disseram à Reuters que uma taskforce está a tratar dos aspectos logísticos e que o equipamento para armazenar as vacinas a temperaturas muito baixas já foi adquirido.