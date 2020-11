Cavalariça da Comporta chega a Lisboa: traz o pão, o brioche e as batatas com toucinho fumado

É o espaço do antigo restaurante Optimista, entretanto encerrado, que alberga este Inverno o pop-up da Cavalariça. O restaurante de Bruno Caseiro e Filipa Gonçalves aproveitou os meses mais frios e, logo, de menor movimento na Comporta, para trazer parte da equipa para Lisboa e começar a tomar o pulso ao mercado da capital, onde pretendem vir a abrir no próximo ano um espaço no Largo Camões, ao Chiado.

Por isso, atenção a todos os que já ouviram falar do brioche torrado com parfait de fígados de galinha e chutney de laranja e nunca conseguiram ir até à Comporta prová-lo. Já não há desculpa: o brioche é um dos incontornáveis que faz parte do menu pensado para o Inverno lisboeta – para o qual Bruno criou também vários pratos de raiz.

Foto Abóbora Hokkaido assada com castanha, cevada e leitelho dr

Outro dos símbolos da Cavalariça são as batatas com toucinho de porco fumado caseiro. A boa notícia é que também elas vieram. Mas neste caso Bruno deu-lhes um toque diferente, transformando-as num mil-folhas de batata, num processo que dá muito trabalho, demora mais de um dia (é preciso garantir que há tempo para o amido ajudar a “colar” as finíssimas tiras de batata, para que não se desfaçam na fritura). Mas vale a pena o trabalho porque o estaladiço destas batatas é inesquecível.

O muito popular pão da Cavalariça, com massa-mãe e quatro farinhas diferentes (três moagens de trigo e centeio) também veio e é apresentado ao lado de uma focaccia também de massa-mãe, com azeite e manteiga envelhecida. Depois, há uma série de entradas, desde os croquetes de cachaço de porco alentejano com maionese de amêijoa e mostarda, a umas ostras do Sado com ajo blanco e puré de pêra (que aconselhamos vivamente).

Igualmente imperdível é o maior prato de conforto da carta: tortellini, cogumelos silvestres e caldo de galinha com infusão de presunto. Mordemos os tortellini e o caldo tépido espalha-se na boca, envolvendo-a na suave gordura da galinha e do presunto. A ter que escolher só uma entrada, aconselhamos esta.

Foto Mil-folhas de batata com toucinho fumado dr

Nos pratos principais, o Outono está todo presente na abóbora Hokkaido assada com castanha, cevada e leitelho; o peixe surge sob a forma de salmonete yakitori com molho de cataplana de batata doce e nabiça; e os nabos estufados com molho da carne, a couve rábano em pickle e as folhas de mostarda fazem a festa no prato de presa de porco alentejano.

Entre as três sobremesas, duas foram criadas especialmente para o pop-up de Lisboa: choux de castanha e cogumelos, uma “versão do Paris Brest"; e pêra escalfada, pistácio caramelizado e redução de romã.

Foto Salmonete yakitori com molho de cataplana dr

Tudo depende de como as coisas correrem, claro, mas Bruno Caseiro planeia ficar até 31 de Março (fisicamente, andará entre cá e lá), esperando que as burocracias permitam abrir o espaço do Chiado “depois do Verão na Comporta”. Ou seja, ainda falta algum tempo. Até lá o melhor será passar pela Rua da Boavista para descobrir o mil-folhas de batata ou o brioche de fígados e, claro, os tortellini.

Para acompanhar os pratos, há uma carta de vinhos que se pretende aqui mais alargada do que a da Comporta, com um foco maior nos vinhos da região de Lisboa e não tanto nos da Península de Setúbal – “gastronómicos, de pequenos produtores, biológicos, biodinâmicos”, resume Fábio Nobre, chefe de sala e sommelier.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Choux de castanha e cogumelos dr

Quem preferir bebidas sem álcool pode pedir o cocktail que a Fugas bebeu, o Green Garden, um destilado de Seed Lip, com lima, xarope caseiro de poejo, pepino e clara de ovo, leve e fresco. Fábio criou este e vários outros, com álcool, numa oferta que é também um pouco diferente da da Comporta, “um bocadinho mais sóbria”.

Cavalariça Lisboa Rua da Boavista 86, Lisboa

[email protected] Horário: de 3ª a 6ª das 12h30 às 15h e das 18h30 às 22h3

Preço médio: 25/30€