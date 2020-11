Taxas de juro da dívida portuguesa a dez anos aproximam-se de zero

Nem a incerteza em relação à passagem à prática do fundo de recuperação europeu nem a discussão de medidas adicionais de despesa na discussão do Orçamento do Estado parecem retirar o entusiasmo dos mercados internacionais de dívida pública com a dívida pública portuguesa.

No mesmo dia em que se votam no Parlamento propostas de alteração ao OE2021, algumas com potenciais impactos negativos para o saldo orçamental, as taxas de juro da dívida pública portuguesa continuaram a atingir novos mínimos históricos, com os títulos a dez anos a aproximarem-se rapidamente de valores negativos.

De acordo com os dados publicados pela agência Reuters, a taxa de juro da dívida portuguesa a dez anos caiu, no decorrer desta manhã, de valores próximos de 0,05% para 0,025%. Às 11h, chegou a ser atingida a marca de 0,16%, a mais baixa alguma vez registada para este indicador.

A tendência de descida, que se regista de forma muito persistente há já várias semanas, e que se acentuou esta quarta-feira, aponta para a possibilidade de Portugal poder brevemente beneficiar de taxas de juro negativas nas emissões de dívida a dez anos, à semelhança do que vem já acontecendo nos prazos mais curtos. A taxa de juro de 0,22% agora registada é referente a transacções feitas entre investidores, mas quando o Tesouro voltar a realizar uma emissão de dívida nova pode beneficiar de taxas de juro idênticas.

Uma taxa de juro negativa, como a que se tem verificado, por exemplo, nas emissões de dívida a um ano realizadas ao longo dos últimos meses, significa, na prática, que os investidores pagam ao Estado português para lhe emprestar dinheiro.

A fugir de Espanha

Se em países como a Alemanha e a França, as taxas de juro da dívida pública a dez anos já estão há muito em terreno negativo e a níveis significativamente mais baixos (no caso da Alemanha, encontram-se actualmente em -0,57%), a verdade é que Portugal está a conseguir destacar-se pela positiva de outros países do Sul da Europa.

Cada vez mais distantes das italianas, que se encontram ainda próximas de 0,55%, as taxas de juro portuguesas fugiram durante o último mês das espanholas, que estavam ao mesmo nível no final de Outubro, mas que agora estão em 0,06%, em comparação com os 0,025% de Portugal.

Esta descida das taxas de juro, que também se está a sentir em Espanha, Itália e Grécia, acontece numa altura em que se espera que o Banco Central Europeu, na próxima reunião do conselho de governadores, agendada para meados de Dezembro, venha a anunciar o prolongamento das suas medidas de estímulo monetários, nomeadamente o programa extraordinário de compra de dívida pública de resposta à pandemia. Estas aquisições de dívida do BCE têm vindo a contribuir para manter as taxas de juro da dívida, em especial a dos países periféricos, a níveis baixos, mesmo numa altura em que a dívida pública dispara.

O efeito BCE parece capaz de superar, para já, o risco de os países da União Europeia não conseguirem chegar a um entendimento definitivo sobre o lançamento do fundo de recuperação e resiliência, outro instrumento de apoio importante para a sustentabilidade das finanças públicas dos países com um volume de dívida pública mais elevado.

A ajuda do banco central, contudo, não constitui uma explicação para o desempenho mais positivo de Portugal relativamente à Espanha e à Itália, dois países que também beneficiam das compras do BCE. Uma coisa parece certa: a incerteza na discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2021, com a possibilidade de introdução de alterações no decorrer das votações na especialidade que conduzam a mexidas nos valores do défice e dívida registados durante o próximo ano, continua a ser indiferente para a evolução das taxas de juro portuguesas nos mercados de dívida internacionais.