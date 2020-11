Elon Musk ultrapassa Bill Gates e é o segundo homem mais rico do mundo

Elon Musk tornou-se na segunda-feira o segundo homem mais rico do mundo, ultrapassando Bill Gates. O fundador da Tesla está apenas atrás de Jeff Bezos, dono da Amazon, de acordo com os dados do Bloomberg Billionaires Index.

Musk beneficiou de uma valorização de 7,2 mil milhões de dólares (cerca de seis mil milhões de euros) nas acções da empresa fabricante de veículos eléctricos para destronar o fundador da Microsoft. Segundo a lista da Bloomberg, Elon Musk tem esta terça-feira uma fortuna de 136 mil milhões de dólares (114 mil milhões de euros), tendo somado desde segunda-feira mais 7,7 mil milhões de dólares ao seu património.

A ascensão de Elon Musk ao segundo lugar na lista de bilionários acontece uma semana depois de a Tesla ter entrado no lote de empresas incluídas no índice S&P 500, que reúne 500 das maiores empresas norte-americanas e mede o seu comportamento na bolsa. Essa notícia contribuiu para uma subida de 13,2% do valor das acções da empresa, elevando a valorização aos 440 mil milhões de dólares (370 mil milhões de euros).

Desde o início do ano, a fortuna do co-fundador da empresa espacial SpaceX já cresceu 108 mil milhões de dólares, ou 91 mil milhões de euros, um valor que seria suficiente para estar em terceiro lugar do Bloomberg Billionaires Index –​ apenas atrás de Bill Gates (129 mil milhões de dólares), que Musk já destronou, e de Jeff Bezos, que soma 183 mil milhões de dólares, mas à frente do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg.

A valorização é justificada pela subida dos títulos da Tesla em Wall Street, com ganhos de 500% desde o início do ano, numa altura em que a empresa já vai em cinco trimestres consecutivos com lucro, depois de anos de prejuízo.

A ascensão da Tesla e consequente aumento da fortuna de Musk podem não ficar por aqui: a empresa já é a marca de carros mais valiosa do mundo com uma produção bem inferior a grupos como a Toyota, Volkswagen ou a General Motors, e o fundador já disse que “faz sentido” investir mais no mercado europeu, em particular com o lançamento de um carro mais citadino.

"Nos Estados Unidos, os carros tendem a ser maiores por razões de preferência pessoal. Na Europa, tendem a ser mais pequenos”, explicou Musk num discurso feito na Alemanha, onde a Tesla já prepara a expansão para o continente europeu com a construção Gigafactory de Berlim-Brandemburgo, projectada para ser uma das maiores fábricas de produção de carros eléctricos do mundo – senão mesmo a maior, segundo o empreendedor norte-americano.