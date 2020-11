Apoio à produção nacional arranca com 100 milhões para a indústria

Anunciado pelo Governo como uma forma de reindustrializar o país, e diminuir a dependência nacional do exterior na aquisição de produtos, o Programa de Apoio à Produção Nacional já tem os avisos de candidatura prontos a ser lançados. E vão ser as Comunidades Intermunicipais (CIM) as entidades convocadas para operacionalizar a execução deste instrumento financeiro, que arranca com uma dotação inicial de 100 milhões de euros.

Continuar a ler