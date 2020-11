Ronaldo é o único português nomeado para os prémios The Best

Cristiano Ronaldo, avançado da Juventus, é o único português nomeado para os prémios The Best, integrando a lista de 11 candidatos na categoria de melhor futebolista de 2020, atribuído pela FIFA.

Esta é a quarta vez que o internacional português é incluído no lote de jogadores destacados pelo organismo que rege o futebol mundial e que só instituiu este galardão em 2016. Desde então, Ronaldo foi coroado por duas vezes, tendo há dois anos terminado no segundo lugar e na época passada em terceiro.

O clube que domina as nomeações em 2020 é, por larga margem, o Liverpoo, que contribui com Sadio Mané, Mohamed Salah e Virgil van Dijk (todos do Liverpool), e ainda com Thiago Alcântara (Bayern Munique/Liverpool), enquanto Kevin De Bruyne (Manchester City), Robert Lewandowski (Bayern Munique), Kylian Mbappé e Neymar (ambos do Paris Saint-Germain), Lionel Messi (FC Barcelona) e Sergio Ramos (Real Madrid) completam o lote.

Para o prémio de melhor guarda-redes, por outro lado, estão nomeados Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern Munique), Jan Oblak (Atlético de Madrid) e Marc-André ter Stegen (FC Barcelona).

O galardão para distinguir o melhor treinador será decidido entre os candidatos Hans-Dieter Flick (Bayern Munique), que conquistou a Liga dos Campeões, Julen Lopetegui (Sevilha), vencedor da Liga Europa, Marcelo Bielsa (Leeds United), Jürgen Klopp (Liverpool) e Zinédine Zidane (Real Madrid).

A cerimónia de entrega dos prémios The Best, que esteve inicialmente marcada para Setembro, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19, vai realizar-se no dia 17 de Dezembro, num evento exclusivamente virtual. A votação cabe aos “capitães” e treinadores de todas as selecções, adeptos e representantes de órgãos de comunicação social de todo o mundo, e decorre desta quarta-feira até 9 de Dezembro.