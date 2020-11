Pelé sobre Maradona: “Espero que possamos jogar bola juntos no céu”. As reacções à morte do argentino

“Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas, por agora, que Deus dê força aos familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu.” - Pelé, no Twitter.

“Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.” - Cristiano Ronaldo, no Twitter.

“Um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Deixa-nos mas não se vai embora, porque o Diego é eterno. Fico com todos os lindos momentos vividos com ele e envio os meus pêsames a toda a sua família e amigos. Descansa em paz.” - Lionel Messi, no Instagram.

“Notícias da Argentina de que Diego Armando Maradona morreu. De longe o melhor jogador da minha geração e discutivelmente o melhor de todos os tempos. Depois de uma vida abençoada mas turbulenta, espero que encontre algum conforto nas mãos de Deus.” - Gary Lineker, ex-futebolista e jornalista desportivo, no Twitter.

“Diego Armando Maradona foi um gigante do futebol, da Argentina e de todo o mundo, um talento e uma personalidade única. A sua genialidade e paixão no campo, a sua intensidade na vida e seu compromisso com a soberania latinoamericano marcaram nossa época. No campo, foi um dos maiores adversários, talvez o maior, que a seleção brasileira já enfrentou. Fora da rivalidade esportiva, foi um grande amigo do Brasil. Só posso agradecer toda sua solidariedade com as causas populares e com o povo brasileiro. Maradona jamais será esquecido.” - Lula da Silva, no Twitter.

“Obrigado querido Dieguito pela tua amizade, pelo teu companheirismo, pelo teu futebol sublime... incomparável. Simplesmente o melhor jogador da história do futebol. Tantos momentos partilhados. É impossível decidir qual foi o melhor. Descansa em paz querido amigo.” - Osvaldo Ardiles, no Twitter.

“Levaste-nos ao topo do mundo. Fizeste-nos imensamente felizes. Foste o melhor de todos. Obrigado por teres existido, Diego. Vamos sentir a tua falta a nossa vida toda.” - Alberto Fernández, presidente da Argentina, no Twitter.

“O herói de um país inteiro e do futebol em si. Um dos melhores jogadores a ter agraciado o futebol, e tivemos a sorte de poder desfrutar da tua presença no Sevilla FC. Diego Armando Maradona, para sempre eterno. Descansa em paz.” - Sevilla F.C. no Twitter.

“Meu amigo se foi. Maradona, a lenda! O argentino que conquistou o mundo com a bola nos pés, mas também por sua alegria e personalidade única. Já disse algumas vezes, dos jogadores que vi em campo, ele foi o melhor. Sua passagem pelo mundo levou muita felicidade ao seu país e encantou a todos nós. Nunca vou esquecer das risadas que demos juntos. Certamente, ele nunca foi um adversário. Me chamava de Chapolin e me tratava como irmão. Um menino, que se foi cedo demais. Meu abraço aos argentinos, à família. Que tristeza, vai com Deus, hermano!” - Romário, ex-futebolista e político brasileiro, no Twitter.

“Um génio com a bola nos pés e sem dúvida um dos melhores de sempre no jogo. O seu legado viverá para sempre. Descansa em paz, Diego Armando Maradona.” - A.S. Roma, no Twitter.