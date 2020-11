“Peço só que me deixem viver minha própria vida. Nunca quis ser um exemplo.” Onze frases marcantes de Maradona

“O golo foi marcado um bocadinho pela 'mão de Deus’, outro bocadinho pela cabeça de Maradona”. Junho de 1986

“Eu fui, sou e vou ser sempre um toxicodependente. Uma pessoa que se envolve com drogas tem de as combater todos os dias.” 1996

“O futebol é o desporto mais bonito e saudável do mundo. Se um homem erra, o futebol não deve pagar. Eu errei e paguei por isso. Não é culpa da bola.” 25 de Outubro de 1997

“Peço só que me deixem viver minha própria vida. Nunca quis ser um exemplo.” 1998

“Ganhar à Inglaterra foi mais do que vencer uma equipa de futebol, foi vencer um país. Dissemos que o desporto nada tinha a ver com as Malvinas, mas sabíamos que morreram muitos argentinos na guerra, baleados como pássaros. Aquilo foi a nossa vingança.” 2000

“O golo continua a ser um golo, a Argentina foi campeã do mundo e eu fui o melhor jogador do mundo. Não posso mudar a história. Tudo o que posso fazer é seguir em frente.” Janeiro de 2008

“Posso ser branco ou negro, mas o que nunca serei é cinzento.” 14 de Outubro de 2009

“Que la chupen, que la sigan chupando [chupem e continuem a chupar]. Para os que não acreditaram, para os que me trataram como lixo, agora vão ter de aceitar”. 26 de Maio de 2010

“Se a Argentina ganhar o Mundial, apareço nu no Obelisco.” 13 de Março de 2013

“Todo a gente na Argentina se pode lembrar da 'mão de Deus’ no jogo com Inglaterra no Campeonato do Mundo de 1986. Agora, no meu país, a ‘mão de Deus’ trouxe-nos um papa argentino [Francisco].” 14 de Março de 2013

“Blatter tem medo. Tem medo de ficar de fora da repartição. Isso é o que mais chateia uma pessoa como eu. Eu sim, corri atrás de uma bola. Blatter correu atrás do champanhe.” 5 de Maio de 2015