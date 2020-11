Papa Francisco recorda Maradona e reza por ele

O Papa Francisco lembra-se com afecto da lenda do futebol argentino e mundial Diego Maradona e reza por ele, disse esta quarta-feira o Vaticano. Os meios de comunicação oficiais da Santa Sé chamaram-lhe “poeta do futebol”.

Maradona, que morreu na quarta-feira na sua casa na Argentina após um ataque cardíaco, encontrou-se várias vezes com o Papa no Vaticano depois de Francisco ter sido eleito em 2013 como o primeiro papa da América Latina.

“O Papa foi informado sobre a morte de Diego Maradona, recorda as vezes em que o conheceu nestes últimos anos com afecto, e recorda-o nas suas orações, como o fez nos últimos dias quando foi informado sobre o seu estado”, disse o porta-voz do Vaticano Matteo Bruni.

O Papa Francisco é um fã vitalício da equipa de futebol de Buenos Aires San Lorenzo.

A celebrar o golo da vitória contra a Inglaterra nos quartos de final do Mundial de 1986 no México Ted Blackbrow/Reuters A celebrar a vitória do Boca Juniors contra o River Plate, os clubes mais populares na Argentina, em Outubro de 1997 ENRIQUE MARCARIAN/Reuters No jogo dos Boca Juniors, que marcou o seu regresso ao futebol, contra os Newell's Old Boys em Julho de 1997 Alfredo Celoria/Reuters Cannes, Maio de 2008 ERIC GAILLARD/Reuters Janeiro de 2009 Alejandro Rustom/Reuters Diego Maradona a celebrar um golo da Argentina contra o Canadá MARCOS BRINDICCI/Reuters Cannes, Maio 2008 ERIC GAILLARD/Reuters Maradona celebra após marcar o terceiro golo da Argentina contra a Grécia. Campeonato do mundo de 1994 Mike Blake / Reuters,Mike Blake / Reuters Num jogo de boxe, Abril de 1996 ENRIQUE MARCARIAN/ Reuters Bola de Ouro. Janeiro de 1995 John Schults/Reuters Nos quartos de final do Mundial de 86, jogo contra a Inglaterra Reuters No jogo contra a Coreia do Sul no mundia de 86,No jogo contra a Coreia do Sul no mundia de 86 Gary Hershorn/Reuters Diego festeja o golo de Jorge Burruchaga que ditou a vitória da Argentina do Mundial de 1986 A beijar a taça do Mundia de 1986 CIRO FUSCO/ EPA A celebrar a conquista da Copa América contra os Mexico's Pumas Unam. Dezembro de 1985 Martin Zabala/Epa em 2003 durante uma entrevista na China CHINA SOCCER WEEKLY Fotogaleria

O site oficial do Vatican News publicou uma história da morte de Maradona na sua primeira página com uma manchete chamando-o de “poeta do futebol”. Chamou a Maradona “um jogador extraordinário, mas um homem frágil”, uma referência à sua luta contra a droga.

Maradona viajou a Roma várias vezes para participar em vários jogos de beneficência, chamados “Jogos pela Paz”, cujos lucros foram para uma instituição de caridade papal para a educação nos países em desenvolvimento e para as vítimas do terramoto de 2016 no centro de Itália.

Numa ocasião, Maradona deu ao Papa uma camisola autografada com uma dedicatória que dizia em espanhol: “Ao Papa Francisco, com todo o meu afecto e (desejos de) muita paz no mundo.”

Antes de um jogo, o futebolista disse à Rádio Vaticano: “Penso que todos nós sentimos algo nos nossos corações quando vemos guerras, quando vemos os mortos. Penso que este jogo vai pôr de parte a noção de que nós jogadores de futebol não fazemos nada pela paz... uma bola de futebol vale mais de 100 espingardas.”