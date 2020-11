Jorge Jesus: “Tenho a certeza de que vamos ser apertados”

Depois do mal menor que foi a recepção ao Rangers na Luz, uma derrota iminente (1-3) transformada em empate (3-3), Jorge Jesus sente que o Benfica preparado para o confronto desta quinta-feira em Glasgow, mas está consciente das dificuldades que o esperam.

“O Rangers é uma equipa sobejamente conhecida que já demonstrou o seu valor, tem uma ideia de jogo agressiva que não é fácil parar, já fez 30 e tal golos em casa. Com a nossa organização defensiva, estamos preparados para as dificuldades e estamos preparados para ser fortes ofensivamente. Tenho a certeza de que vamos ser apertados e temos de estar muito bem”, alertou o técnico benfiquista, que falou de Steven Gerrard, treinador da formação escocesa, como “uma legenda do futebol mundial” e do Chelsea (corrigiu logo a seguir; Gerrard foi capitão do Liverpool), e que “está a mostrar que será um bom treinador no futuro”.

Sem poder contar com oito jogadores, entre lesionados e infectados com o novo coronavírus, Jorge Jesus diz que já tem na cabeça o “onze” que irá a jogo em Ibrox: “Trabalhei a semana toda no jogo do Rangers, tirei as dúvidas que tinha sobre os que vão ser lançados, não tenho tantas soluções. Temos oito jogadores de fora, as opções são menos, é mais fácil trabalhar, mas eu queria era ter muita dificuldade.”