Carlos Carvalhal: “Acredito que vamos dar uma resposta boa”

O treinador Carlos Carvalhal garantiu que o Sporting de Braga acredita poder vencer os ingleses do Leicester, na quinta-feira, em casa, na quarta jornada do Grupo G da Liga Europa de futebol.

Na última ronda da Liga Europa, há cerca de três semanas, os bracarenses saíram goleados de Inglaterra (4-0), o que não foi nenhuma “tragédia”, perante uma equipa que, “há uma semana, estava em primeiro lugar da Premier League”, frisou o técnico, em conferência de imprensa.

“Não espero um jogo diferente, vai ter as mesmas características, mas espero que possamos ter aprendido com os erros e potenciar as coisas que fizemos bem lá. Já analisámos o jogo profundamente e creio que vamos dar uma resposta boa, porque vamos estar mais bem preparados”, disse.

Considerando que Sporting de Braga e Leicester “têm dinâmicas muito idênticas”, Carlos Carvalhal reforçou a vontade de ganhar: “Temos 100% de respeito, 0% de receio”.

“Temos confiança total. Sabemos que, se vencermos, será um feito grande, ainda há uma semana o Leicester estava em primeiro no campeonato inglês, mas estamos apostados em deixar uma marca no clube e, para isso, temos que abordar este jogo de forma positiva, acreditamos que podemos vencer”, reforçou.

Nas últimas duas semanas, e depois de um ciclo intenso de sete jogos em 23 dias, o Sporting de Braga só jogou por uma vez, com o Trofense, do Campeonato de Portugal, num jogo que garantiu a passagem à fase seguinte da Taça de Portugal, e Carlos Carvalhal considera que esse foi um bom teste.

“Seria mau se não tivéssemos competido [antes de jogar com o Leicester], mas o jogo do Leicester com o Liverpool [da última jornada do campeonato inglês] não foi mais intenso do que o nosso com o Trofense. Houve jogadores que bateram o seu recorde de intensidade, houve um que, ao intervalo, já tinha corrido mais do que em 90 minutos de campeonato. Foi muito disputado e intenso e ainda bem, estamos mais preparados para este jogo”, vincou.

O técnico lembrou que tem um “plantel muito curto” e que as lesões dos esquerdinos Gaitán e Moura o tornaram “ainda mais curto”. “Isso dificulta gerir esta campanha toda, mas tenho 23 ou 24 titulares, não tenho jogadores de segundo plano no meu plantel”, acrescentou.

Carvalhal fez questão de referir, já depois da última pergunta, que os jovens Hernâni e Berna (estreia absoluta do médio dos sub-23) estão convocados para o jogo de quinta-feira. David Carmo, castigado, Rui Fonte, Gaitán e Moura, lesionados, ficam de fora.

Sporting de Braga, segundo classificado do grupo G, com seis pontos, e Leicester, primeiro, com nove, defrontam-se a partir das 17h55 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, em jogo que será arbitrado pelo italiano Daniele Orsato.