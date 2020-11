Morreu a editora Idalina Sá da Costa

A editora Idalina Sá da Costa, responsável pela publicação de obras de investigadores e ensaístas como Orlando Ribeiro e António Sérgio, morreu esta terça-feira, em Lisboa, aos 83 anos, disse à Lusa fonte próxima da família.

Nascida em 25 de Setembro de 1937, Idalina Augusta Ribeiro Fonseca Sá da Costa era licenciada em Ciências Histórico-Filosóficas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, à semelhança do marido, o editor João Sá da Costa (1924-2002), que foi uma das mais importantes personalidades do mercado livreiro em Portugal, com quem partilhou a responsabilidade das Edições Augusto Sá da Costa desde o início da década de 1960.

Nestas edições, lançou a colecção de Ciências Humanas, promoveu uma série exclusivamente dedicada a autores africanos, pioneira no panorama editorial português, com uma componente de literatura infanto-juvenil, e manteve a colecção dos Clássicos, onde foi possível encontrar autores como Padre António Vieira, Diogo do Couto, Gil Vicente, João de Barros, Luís António Verney, Luís de Camões, Sá de Miranda, sem esquecer Descartes ou la Bruyère e os clássicos gregos e latinos.

Co-organizou, com Augusto Abelaira, a edição crítica dos Ensaios de António Sérgio, em colaboração com Castelo Branco Chaves, Vitorino Magalhães Godinho, Rui Grácio e Joel Serrão.

Orlando Ribeiro (Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico e Ensaios de geografia humana e regional), Eduardo Lourenço (Poesia e metafísica), Paulo Freire (Educação Política), Maria Leonor Carvalhão Buescu, Miriam Halpen Pereira, Paul Teyssier ou Georges Lefebvre foram autores publicados pela Sá da Costa na área das Ciências Humanas.

Agostinho Neto, Castro Soromenho, Fernando Costa Andrade, Luandino Vieira, Ruy Duarte de Carvalho foram alguns dos autores da lusofonia também publicados pela editora, à qual se deve ainda a colecção Terceiro Mundo, relacionada com a emancipação de povos de África, Ásia e América Latina nas décadas de 60 e 70 do século passado.

Idalina Sá da Costa foi ainda um dos nomes associados à publicação em Portugal da enciclopédia Focus, de origem sueca, mais uma vez em colaboração com Vitorino Magalhães Godinho, Manuel Rocha e Joel Serrão, e com autores como Alberto da Costa e Silva, Celso Cunha, Eugénio Cardigos e Fernando Branco.

Com o marido fundou, em 1984, as Edições João Sá da Costa, mantendo as linhas editoriais anteriores, publicando obras de Orlando Ribeiro, Lindley Cintra, António Gedeão e Manuel Alegre, entre outros autores portugueses.

Foi igualmente pioneira na publicação de álbuns e catálogos, como os Cancioneiros Medievais, numa reedição de Rodrigues Lapa.

Na área da literatura infanto-juvenil, trouxe para Portugal, no início dos anos 70, os inovadores títulos premiados de Lela e Enzo Mari, como A Maçã e a Lagarta, A Árvore, O Ovo e a Galinha e O Balãozinho Vermelho.

Publicou e traduziu obras como O Pintor e o Pássaro, de Max Velthuijs, e Ivan e o Ganso, de Mischa Damjan e Toma Bogdanovic, que marcaram a modernidade da literatura para crianças, e recuperou nos anos 70 os livros infantis de António Sérgio, como Os Conselheiros do Califa” ou Na Terra e no Mar.

A edição para o público mais novo contou ainda com o apelo à ilustração de Maria Keil, para histórias de autores como Isabel César Anjo, e o novo fôlego dado aos cadernos de iniciação científica de Rómulo de Carvalho, vulgo António Gedeão.

O corpo de Idalina Sá da Costa está desde esta quarta-feira à tarde na Igreja do Lumiar, em Lisboa, onde na quinta-feira será celebrada missa, pelas 15h00. De acordo com a família, o funeral sairá às 15h30 para o cemitério do Lumiar.