Amália por João Botelho: “A voz maior que o fado e a vida maior que a vida”

Esteve para se chamar Amália, Que Não Chegaste a Partir e seria um tributo ambicioso, com várias participações nacionais e estrangeiras. Mas o projecto inicial, que tinha sido apresentado por David Ferreira a convite do CCB em Julho de 2019, acabou por ser reformulado, já sem David Ferreira e com o cineasta João Botelho como encenador. O resultado, Amália, A Voz Maior Que o Fado, é apresentado dias 26 e 27, às 19 horas, no palco do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, numa co-produção do CCB com o Museu do Fado/EGEAC, e conta com as vozes de Ana Quintans, Camané, Luz Casal e Ricardo Ribeiro, o piano de Mário Laginha, um trio de fado com José Manuel Neto (guitarra portuguesa), Carlos Manuel Proença (viola) e Paulo Paz (baixo), um quarteto de cordas (Ana Pereira, Joana Cipriano, Nuno Abreu e Tomás Soares), um narrador (Pedro Inês) e a guitarra portuguesa de Gaspar Varela, bisneto de Celeste Rodrigues, que fará apontamentos a abrir e a fechar.

