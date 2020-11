De longe, parece pintura

Ecrãs e imagens reais de paisagens; tablets, smartphones, televisões LED e monitores de computador; cabos e, supreendentemente, pintura de paisagem da melhor que houve em Portugal no século XIX (e mesmo no princípio do século XX): esta é a base da montagem da exposição de Evan Roth na sala da Culturgest Porto, depois de ter estado em Lisboa nos dias que precederam o confinamento.

