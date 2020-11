E se as pessoas fossem pagas para receber a vacina da covid-19?

O mundo aguarda ansiosamente por vacinas contra a covid-19. Durante esta espera, tem surgido a questão se esta vacina deve ser obrigatória. Num artigo publicado na revista Journal of Medical Ethics, o especialista em ética Julian Savulescu considera que a vacinação obrigatória – incluindo a da covid-19 – pode ser eticamente justificada se as ameaças à saúde pública forem graves e a vacina for eficaz. Mas, nesse mesmo artigo, lança uma proposta, que diz que pode ser eticamente preferível à vacinação obrigatória: pagar às pessoas para receber a vacina. Há outros especialistas que acham que é uma proposta que deve ser discutida, embora pensem que não está culturalmente enquadrada em certos países, ou consideram até que não faz sentido.

