PÚBLICO premeia jornais escolares e lança segunda série PSuperior

O PÚBLICO vai celebrar no próximo dia 27 de Novembro o “Dia P da Literacia Mediática”, em torno de dois projectos do jornal que fomentam a criação de hábitos de leitura e de consumo de informação entre os mais jovens e que promovem o entendimento dos media e um melhor entendimento do mundo. O evento terá transmissão em directo a partir do auditório do PÚBLICO em Lisboa e contará com a presença dos ministros da Educação e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Tiago Brandão Rodrigues e Manuel Heitor, respectivamente, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Às 11h terá lugar a entrega dos prémios do Concurso Nacional de Jornais Escolares, promovido no âmbito do PÚBLICO da Escola, a nove instituições de ensino, oito situadas em território nacional e uma na Suíça. Depois de uma nota de abertura pelo director do PÚBLICO, Manuel Carvalho, será feito um balanço pelas coordenadoras do projecto, Bárbara Simões e Luísa Gonçalves, de seguida serão entregues as distinções, e o encerramento da sessão ficará a cargo de Tiago Brandão Rodrigues.

O PÚBLICO na Escola é um projecto pioneiro que desde o primeiro momento suscitou grande interesse e adesão, foi retomado no ano lectivo de 2019-20, numa parceria com o Ministério da Educação e a Fundação Belmiro de Azevedo. A cerimónia de entrega de prémios tem o apoio das duas entidades e da Câmara Municipal de Gaia, que se associa a um dos prémios.

Às 17h, será lançada a segunda série do PSuperior, uma iniciativa destinada a promover a literacia mediática nos estudantes universitários. O programa contará com as intervenções de Manuel Carvalho, do presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, António Sousa Pereira, da administradora do PÚBLICO Cristina Soares, do estudante Pedro Horta, que participou na primeira série do projecto, do secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que encerrará a sessão.

O PSuperior tem por missão promover valores de cidadania e tem actualmente como parceiros a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Fidelidade, a Fundação José Neves, a Bial, a sociedade de advogados Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, a Google, a Mediabrands, a Porto Editora, a Everis, a Fuel e a Huawei.

Ambos os momentos, às 11h e às 17h, terão transmissão em directo no site do PÚBLICO, nesta mesma página, e no Facebook e no YouTube do jornal.