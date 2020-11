Portugal e as pandemias em debate a partir de Penafiel

O PÚBLICO e a Câmara de Penafiel organizam na próxima sexta-feira, 27 de Novembro, o debate “Portugal e as Pandemias”, um encontro que será transmitido em directo a partir do Museu de Penafiel a partir das 18h30. Durante cerca de hora e meia, um painel ecléctico olhará para aquilo que podemos aprender com a História sobre o combate a vírus como o SARS-CoV-2.

Um exercício que irá para além da actual pandemia e da covid-19, mas que não fugirá à actualidade. Uma conversa sobre passado, com os olhos postos no presente e no futuro.

Participarão Joel Cleto, historiador e autor do programa “Caminhos da História”, Pedro Simas, virologista e investigador do Instituto de Medicina Molecular, Almiro Mateus, médico de medicina geral e familiar e director clínico do ACES Tâmega II — Vale do Sousa Sul, e David Pontes, director-adjunto do PÚBLICO e autor da tese de mestrado “O cerco da peste no Porto — Cidade, imprensa e saúde pública na crise sanitária de 1899”. Caberá ao presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, abrir o debate.

O directo será transmitido nos sites do PÚBLICO e da Autarquia e nas redes sociais (Facebook e YouTube) das duas entidades.