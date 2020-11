Marido bateu-lhe com haltere. Foi parar ao hospital

Um homem de 52 anos foi indiciado por tentativa de homicídio e violência doméstica depois de ter agredido a mulher esta segunda-feira batendo-lhe na cabeça com um haltere. Antes disso tinha tentado asfixiá-la com uma almofada. Tudo se passou no bairro dos Olivais, em Lisboa, não longe do Parque das Nações.

Dez anos mais nova do que o marido, a vítima teve de ser hospitalizada, não correndo, neste momento, perigo de vida. O casal tem dois filhos em comum, de sete e 17 anos. De acordo com o relato da queixosa, ainda se encontrava a dormir quando o marido, pedreiro de profissão, a tentou asfixiar com a almofada. Como ofereceu resistência, bateu-lhe em seguida com o haltere na cabeça, provocando-lhe vários ferimentos. O agressor tem antecedentes criminais, mas por furto e ofensas corporais. Já terá cumprido pena de prisão.

Em 2020 foram assassinadas 30 mulheres, 16 delas em contexto de relações de intimidade: as contas foram feitas pelo Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA), da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), a partir das notícias reportadas nos media​ entre 1 de Janeiro e 15 de Novembro. Um relatório da Polícia Judiciária contabiliza 111 mulheres assassinadas em contexto de relações de intimidade entre 2014 e 2019.