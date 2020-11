Covid-19. Papa critica opositores ao uso da máscara: “Estão presos no seu pequeno mundo de interesses”

O Papa criticou os protestos dos grupos que são contra o uso de máscara e a imposição de restrições para combater o novo coronavírus — e comparou-os com a “indignação saudável” vista nas manifestações contra o racismo depois da morte do norte-americano George Floyd.

Nos últimos meses, o Papa Francisco tem condenado o racismo, e quaisquer tipos de discriminações, nos seus discursos, nos seus livros e nas suas audiências públicas. Em Um Tempo para Mudar, obra a ser lançada a 2 de Dezembro, a gestão da pandemia é um tema central.

“Alguns grupos protestaram, recusando-se a manter a distância, marchando contra as restrições às viagens — como se as medidas que os governos devem impor para o bem do povo constituíssem algum tipo de ataque político à autonomia ou liberdade pessoal”, referiu no seu novo livro citado pelo The Guardian.

E mostrou não concordar com aqueles que afirmam que “ser forçado a usar máscara é uma imposição injustificada do estado”. “Nunca encontraremos estas pessoas a protestar pela morte de George Floyd ou a participar numa manifestação porque há favelas onde as crianças não têm água ou educação, ou porque há famílias inteiras que perderam os seus rendimentos. Nunca protestariam quando estão em causa tais assuntos. São incapazes de sair do seu pequeno mundo de interesses”, lê-se ainda no livro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O chefe máximo da Igreja Católica disse ainda que muitos governos “hipotecaram” os seus cidadãos ao colocarem a economia antes da saúde pública. O livro Um Tempo para Mudar​ é derivado de conversas entre o Papa e o seu biógrafo britânico Austen Ivereigh.

Esta segunda-feira, o Papa recebeu no Vaticano jogadores da liga profissional de basquetebol dos EUA (NBA, na sigla em inglês), empenhados na luta contra o racismo e as injustiças sociais. As estrelas ofereceram a Francisco uma bola e camisolas assinadas.