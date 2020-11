Covid-19. Centro Hospitalar Tondela Viseu suspende cirurgias não prioritárias

A administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV) suspendeu todas as cirurgias programadas não prioritárias que envolvam internamento, devido ao “rápido e crescente evoluir” da pandemia de covid-19.

“Face ao rápido e crescente evoluir da pandemia de covid-19, o Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) suspendeu todas as cirurgias programadas não prioritárias que envolvam internamento”, explica a organização, em comunicado.

A nota de imprensa explica que a “decisão foi tomada no âmbito do plano de contingência para fazer face ao aumento da necessidade de vagas para internamento de doentes covid-19” que, actualmente, “ocupa todo o sétimo andar” do hospital de Viseu.

“O CHTV garante a realização de cirurgias prioritárias e muito prioritárias, e todas as cirurgias urgentes. Vai ainda ser mantida a actividade de cirurgia de ambulatório em Viseu e Tondela, bem com o funcionamento dos hospitais de dia”, assume.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A administração refere que “as consultas externas se mantêm em funcionamento”, apesar de “prever algumas desmarcações de consultas não prioritárias que serão comunicadas aos utentes em devido tempo” pelo CHTV.

“Esta nova medida surge na sequência das orientações da tutela, no âmbito do alargamento da capacidade de resposta à pandemia. Temos consciência de que nesta fase todos os recursos são preciosos e que é necessário reforçar a capacidade de resposta à covid-19”, considera.

Até ao final de segunda-feira, o CHTV contabilizava 95 internamentos por covid-19, “estando 87 doentes em enfermaria e oito em cuidados intensivos”.