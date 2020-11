Marcelo marca eleições presidenciais para dia 24 de Janeiro

O Presidente da República marcou nesta terça-feira a data das eleições presidenciais: vão realizar-se no dia 24 de Janeiro.

“Nos termos previstos na Constituição e na Lei Eleitoral, o Presidente da República assinou hoje o Decreto que fixa para domingo 24 de Janeiro de 2021 as eleições presidenciais, o qual seguiu já para publicação em Diário da República”, lê-se numa nota publicada no site da Presidência.

Na semana passada, à saída de um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, o deputado José Luís Ferreira, do PEV, já havia revelado a intenção do Presidente sobre a data das eleições.