Monólito misterioso descoberto durante contagem de ovelhas no Utah

Bret Hutchings cumpria a rotina de sempre (ia a bordo do helicóptero a contar ovelhas para ajudar as autoridades que controlam a fauna regional) e não estava à espera de encontrar nada de extraordinário no meio de uma planície desertificada e remota do Utah, nos Estados Unidos. Mas eis que no meio da paisagem avistou um misterioso monólito metálico com cerca de três metros de altura.

Segundo as imagens das autoridades do Utah, a estrutura parece estar enterrada no chão e o brilho do metal contrasta com a cor avermelhada dos rochedos que a rodeiam.

Em declarações à televisão local KSLTV, o piloto de helicóptero confessou: “É a coisa mais estranha que já encontrei por aí em todos os meus anos de voo.”

“Um dos biólogos a bordo foi quem o viu e por acaso estávamos a voar directamente por cima dele [do monólito]. Ele disse: ‘Ei, ei, ei, dá a volta, dá a volta!’. E eu disse: ‘O quê?’. E ele: “Há alguma coisa ali atrás, temos de ir ver!”.

O piloto acredita que o monólito tenha mão humana, pelo aspecto e pela forma como está enterrado na terra. E, talvez prevendo as reacções que a história teria nas redes sociais, Hutchings foi rápido a comparar a descoberta com alguma coisa saída de um filme de ficção científica. “Estou a assumir que é alguma coisa de um artista moderno ou, sei lá, de alguém que é um grande fã do 2001: Odisseia no Espaço.”

Tal como previsto, as comparações com o icónico filme de 1968, realizado por Stanley Kubrick, não tardaram a chegar. O monólito tem um aspecto semelhante a um objecto encontrado por um grupo de primatas numa cena do filme.

Hutchings também ajudou a Internet: ele próprio é fã do filme e, aproveitando os uniformes à filme de ficção científica, os membros da equipa a bordo do helicóptero desceram ao monólito e treparam nos ombros uns dos outros para o inspeccionar.

A descoberta suscitou enorme interesse de exploradores nas redes sociais, mas estes terão de procurar sozinhos o monólito na paisagem remota do Utah, já que nem as autoridades do estado nem a equipa a bordo do helicóptero revelaram a localização exacta da estranha estrutura.