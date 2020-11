ONU estima que refugiados etíopes no Sudão cheguem aos 200 mil e diz que falta tudo

Em menos de três semanas, a guerra entre as forças federais da Etiópia e a Frente de Libertação do Povo Tigré (FLPT), no Norte do país, levou mais de 33 mil pessoas a fugir para o Sudão. O último balanço oficial, que já tem uns dias, obrigou a rever uma primeira estimativa de 20 mil refugiados – agora, a ONU acredita que os etíopes que alcançam a fronteira sudanesa para escapar ao conflito chegarão aos 200 mil.

