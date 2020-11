Covid-19: África com mais 273 mortos e 11.000 infectados em 24 horas

África registou 273 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando para 49.975 o total de vítimas mortais pelo novo coronavírus, que já infectou 2.080.923 pessoas no continente, segundo dados oficiais.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o novo coronavírus infectou nas últimas 24 horas mais 11.000 pessoas nos 55 Estados-membros da organização, e o número de recuperados em igual período foi de 10.402, para um total de 1.757.665.

O maior número de casos de infecção e de mortos regista-se na África Austral, com 864.083 infecções e 22.586 mortos por covid-19. Nesta região, a África do Sul, o país mais afectado do continente, contabiliza um total de 769.759 casos de infecção e 20.968 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais afectada pela pandemia, registando um total de 692.606 pessoas infectadas e 18.367 mortos.

Na África Oriental, há 258.066 casos e 4.996 vítimas mortais, na África Ocidental, o número de infecções é de 201.925, com 2.844 mortos, e a África Central regista 64.243 casos e 1.182 óbitos.

O Egipto, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 6.560 mortos e 113.381 infectados, seguindo-se Marrocos, que contabiliza 5.396 vítimas mortais e 327.528 casos de infecção.

Entre os seis países mais afectados estão também a Argélia, que regista 75.867 infecções e 2.276 mortos, a Etiópia, que contabiliza 106.203 casos de infecção e 1.651 vítimas mortais, e a Nigéria, com 66.439 infectados e 1.168 mortos.

Em relação aos países africanos que têm o português como língua oficial, Angola regista 337 óbitos e 14.634 casos, seguindo-se Moçambique (126 mortos e 15.109 casos), Cabo Verde (104 mortos e 10.302 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.137 casos), Guiné-Bissau (43 mortos e 2.422 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 974 casos).

O primeiro caso registado de covid-19 em África surgiu no Egipto, a 14 de Fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsariana a registar casos de infecção, a 28 de Fevereiro.

Situação nos PALOP

Angola registou 141 novas infecções pelo novo coronavírus, sem qualquer óbito, nas últimas 24 horas, e com cinco doentes recuperados, informou na segunda-feira o secretário de Estado para a Saúde Pública.

Franco Mufinda disse, na apresentação diária da situação epidemiológica do país, que do total de casos, com idades entre dois e 83 anos, 50 foram registados na província do Moxico, 43 em Luanda, 14 em Cabinda, 11 no Cuanza Sul, 11 na Huíla, dez em Benguela, um no Cuando Cubango e igual número no Huambo.

Com os números das últimas 24 horas, Angola soma agora 14.634 casos, 337 óbitos, 7.351 recuperados e 6.946 activos, dos quais cinco doentes em estado crítico, 11 graves, 184 moderados, 216 leves e 6.530 assintomáticos.

Também na terça-feira, Cabo Verde registou mais 26 novos casos de infecção em 24 horas, elevando para 10.302 positivos acumulados, e 61 recuperados, aumentando para 9791 doentes com alta, informou o Ministério da Saúde.

A Guiné-Bissau registou na última semana mais um caso positivo de infecção pelo novo coronavírus, aumentando o total acumulado para 2.422, segundo os dados divulgados hoje pelo Alto Comissariado para a Covid-19.

Em Cabo Verde, e na semana entre 16 e 22 de Novembro, foram testadas 946 pessoas, 570 das quais viajantes, tendo sido detectado um caso positivo.

Moçambique registou mais um óbito de um paciente devido à covid-19, elevando o número de mortes para 127, tendo também 122 novas infecções, anunciou terça-feira o Ministério da Saúde.

O país contabiliza um cumulativo de 15.231 casos, dos quais 14.924 são de transmissão local e 307 casos são importados.