Biden escolhe Janet Yellen, a primeira mulher à frente da Reserva Federal, para secretária do Tesouro

O Presidente-eleito Joe Biden escolheu Janet Yellen, a antiga dirigente da Reserva Federal (Fed), para Secretária do Tesouro. A economista de 74 anos foi a primeira a mulher à frente da Reserva Federal e vai assim tornar-se também a primeira mulher a assumir a liderança do Tesouro norte-americano.

A nomeação foi avançada pelo jornal The Wall Street Journal e confirmada pela Associated Press (AP) junto de uma fonte anónima próxima do processo de escolha dos elementos da equipa de Biden.

O chefe de gabinete de Biden na Casa Branca, Ron Klain, tinha adiantado no domingo que Biden ia anunciar na terça-feira alguns dos seus nomeados para o Governo. O cargo de Secretário do Tesouro seria um dos primeiros a ser anunciado, visto que o democrata tinha afirmado na quinta-feira que já tinha feito a sua escolha e que esta iria agradar a “todos os elementos do Partido Democrata, dos progressistas aos moderados”.

A confirmar-se a escolha para liderar o Departamento do Tesouro – e caso seja confirmada pelo Senado – Janet Yellen consegue na sua carreira os três cargos económicos mais importantes do Governo norte-americano: foi presidente do Conselho dos Consultores Económicos do Presidente democrata Bill Clinton entre 1997 e 1999 e presidente da Reserva Federal entre 2014 e 2018. Antes disso, foi aí vice-presidente desde 2010.

Quando o seu mandato na Fed terminou, a economista afirmou que gostava de continuar no cargo, mas Donald Trump optou por não a renomear, ao contrário do que tinha acontecido com os três presidentes da Fed anteriores, que haviam sido reconduzidos por presidentes do partido oposto.

Yellen é casada com George Akerlof, premiado com o Nobel da Economia em 2001, e tem obras publicadas sobre o desemprego.