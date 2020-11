Apesar de um jantar que foi um revés, Charli D’Amelio é a primeira TikToker com 100 milhões de seguidores

A norte-americana de 16 anos, Charli D'Amelio, é a primeira criadora de conteúdos no TikTok a ultrapassar a marca dos 100 milhões de seguidores na rede social.

É, de longe, a tiktoker com a maior audiência já que apenas outros dois criadores já ultrapassaram os 50 milhões de fãs — Addisson Rae com 69,9 milhões de seguidores e Zack King com 52,8 milhões. Uns lugares abaixo na lista surge outra D'Amelio, desta vez a irmã Dixie, que conta com 44,4 milhões de seguidores.

Em termos de comparação, a jovem atrai duas vezes mais público do que o actor Dwayne “The Rock” Johnson e cinco vezes mais do que a influencer Kylie Jenner.

Não só o número total é recorde, como a velocidade de crescimento também. Charli D'Amelio só começou a publicar na rede social em Maio do ano passado. Em Novembro de 2019, Charli era seguida no TikTok por seis milhões de pessoas. Rede essa que só existe, na actual forma, desde Agosto de 2018, mas que explodiu em termos de popularidade durante o período de confinamento devido à pandemia da covid-19.

Contudo, a sua presença no mercado norte-americano foi colocada em risco pelo presidente dos EUA, uma decisão contra a qual a detentora, a gigante tecnológica ByteDance, está a lutar. O crescimento da popularidade da rede social de vídeos curtos também chegou a Portugal e as próprias marcas sabem-no. “Já há marcas que, nos últimos orçamentos, têm pedidos para entrar no Tik Tok”, revelava em Maio ao PÚBLICO, Miguel Raposo, consultor de marketing que trabalha com influenciadores portugueses.

Ainda que tenha sido o TikTok que a levou para milhões de ecrãs, a jovem do Connecticut já está a diversificar o conteúdo que produz noutras plataformas. Lançou um podcast e está prestes a lançar um livro, mas também se virou para o YouTube. Na maior plataforma de partilha de vídeo do mundo já conta com 8,2 milhões de seguidores, ao mesmo tempo que a irmã Dixie, actriz e cantora, soma 6,7 milhões e uma conta da família D'Amelio é seguida por mais 1,2 milhões de pessoas.

Porém, antes de atingir o marco dos 100 milhões, o crescimento sofreu um revés. Num jantar com o youtuber da comunidade da maquilhagem James Charles, filmado e partilhado no canal da família D'Amelio a 16 de Novembro,o ar de repulsa de Dixie a caracóis, numa paelha apresentada pelo chef privado, levou a uma forte reacção da comunidade online que classificou as irmãs de “mimadas”. Já o próprio chef, Aaron May, não teve a mesma opinião do público e sublinhou que tudo não passava de uma brincadeira, segundo relatou a revista Cosmopolitan.

Durante o mesmo vídeo, ao discutir a iminente passagem dos 100 milhões, James Charles questiona Charli em tom de gozo: “95 milhões não eram suficientes para ti?” Enquanto a reacção à mesa de jantar foi de riso, as redes sociais não viram da mesma forma e acusaram-na de ser ingrata. Resultado: o crescimento no número de seguidores foi substituído por uma perda de um milhão deles que pediram o “cancelamento”.

Seguiu-se, na semana passada, um directo através do Instagram em que a criadora surge a chorar e revela que, entre as mensagens de ódio que recebeu, havia quem sugerisse que ela se matasse. Contudo, a onda de indignação acabou por passar e Charli D'Amelio é a primeira tiktoker a passar os nove dígitos em seguidores.