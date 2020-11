RTP volta à Missão 100% Português: passeios à “descoberta de tudo o que é produzido em Portugal”

"Este ano, mais do que nunca, a aposta no que por cá se faz é o melhor remédio para pôr a economia nacional a mexer. Por isso mesmo, a Missão continua!”. É assim que a RTP apresenta a nova temporada do programa Missão 100% Português​, que começou por ser uma “aventura” do humorista António Raminhos.

Agora com novo formato, o programa contará com a actriz Vera Kolodzig e com o apresentador e humorista João Paulo Rodrigues.

“Desafiados a viver Portugal como nunca o fizeram”, diz a RTP, os apresentadores vão “descobrir de que forma podem viver ao estilo 100% português.” O programa, para além do registo documental de locais e produtos, tem uma estrutura de passatempo a dois: “Vera e João Paulo vão receber missões que os levam a percorrer o país”, sempre à “descoberta de tudo o que é produzido em Portugal”.

Prometem-se passeios com paragem obrigatória no “talento, produtos e ideias nacionais com maior utilidade e genialidade”.

A estreia dá-se com uma visita ao Centro de Portugal e pelo caminho, terão de superar vários desafios”. Plano de viagem: Constância, Dornes, Cem Soldos, Ponte de Sor, Vila de Rei. “Em pleno Centro Geodésico, saberão que se trata de uma competição para descobrirem os segredos mais bem guardados do país”.

A estreia é a 5 de Dezembro, às 21h, na RTP1, com emissão aos sábados e episódios disponíveis no RTP Play.