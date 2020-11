Gin da Costa Alentejana conquista ouro em concurso nos Estados Unidos

É uma competição recente para espirituosas de todo o mundo e neste que foi o seu terceiro ano, segundo a organização, estiveram em apreciação 586 bebidas espirituosas de 45 países. Para Portugal, o USA Spirits Ratings reservou cinco prémios, quatro deles para a marca Black Pig, produzida com botânicos alentejanos e com destilaria em Santo André.

O Gin Black Pig Costa Alentejana vale por três das distinções. Em 100 pontos possíveis, o júri de especialistas deu-lhe 99, valendo-lhe a medalha de ouro. Entre os melhores do ano, conseguiu ainda o prémio para melhor relação qualidade-preço e a melhor embalagem.

Outra proposta da marca também ganhou a medalha de ouro, o gin Black Pig Montado Alentejano, que recebeu 90 pontos do painel de avaliação.

O gin Black Pig Montado, também em destaque DR Gins Neighbours31, com o Caviar Premium a receber 86 pontos e prata no concurso DR Fotogaleria DR

A história da destilaria remonta já a 2007, tendo recebido várias distinções ao longo dos anos. Começou por plantar medronheiros na Costa Alentejana para produzir aguardente de medronho. Depois investiu no gin à Alentejo e também produz, desde 2019, “o primeiro rum da história de Portugal Continental”, sublinha a marca, e que tem por nome Ilha do Pessegueiro. O nome (Porco Preto, em português) não é em vão: a Black Pig Alentejo faz “criação do pata negra em regime extensivo, em pleno montado” e, garante, “em sintonia com árvores autóctones como o sobreiro e medronheiro”.

Na lista de distinções da USA Spirits Ratings encontra-se ainda a medalha de prata para o Neighbours31 Caviar Premium Gin, da Ginbow Fine Spirits, que tem casa em Azaruja, Évora. A produção recebeu 86 pontos do júri.

Entre outros premiados, o gin Barr Hill da Caledonia Spirits (EUA) é a espirituosa do ano e a sua produtora a destilaria do ano; a vodka também é made in USA (Hanson Organic, de Sonoma), o rum é o Rhumb Runner Monymusk da Jamaica, a tequila é a Suave Reposado do México e o whiskey o Bushmills Black Bush da Irlanda.

A lista dos principais premiados está aqui e a lista completa de distinções está aqui.