Casa da Árvore: estes bungalows estão plantados entre o mar e a ria, em plena natureza

Foi no limite Sul da praia da Costa Nova que, em 1918, se começou a rasgar um canal para ligar o mar à ria de Aveiro, a fim de salvar o navio “Desertas” que ali havia encalhado dois anos antes – uma obra de engenharia notável. E é agora essa a zona onde mora a nova proposta de alojamento desta praia ilhavense, que se assume como amiga do ambiente e especialmente recomendada nestes tempos de distanciamento social. O Desertas Beach and Sport está instalado num terreno com 40.000 metros quadrados e conta com quatro bungalows, com acesso à praia e à ria.

“Mais distanciamento social é impossível”, repara Paulo Neta, administrador da nova unidade de alojamento (abriu em Agosto), que foi buscar o nome a uma parte da história da Costa Nova. “Escondidos” no seio da copa dos pinheiros, os bungalows da propriedade garantem “tranquilidade e serenidade” aos seus hóspedes.

Foto DR

Acessíveis através de um passadiço de madeira, posicionado a dois metros do solo, os espaços de alojamento estão instalados em casas pré-fabricadas. A unidade hoteleira aproveitou o know how de uma empresa à qual está ligada, a Waterlily Boats, que tem vindo a desenvolver e a produzir barcos casa. “São materiais amigos do ambiente e que garantem, ao mesmo tempo, o conforto que é exigido e a resistência ao clima da zona, tão junto ao mar”, especifica Paulo Neta.

Foto DR

Ao convite para relaxar, a unidade de alojamento junta as propostas desportivas, “na praia privada do Desertas, na Ria de Aveiro ou até na Rampa de Skate” da propriedade. “Sem preocupações e sem horários”, garantem os responsáveis pela unidade que entrega a cesta do pequeno-almoço à porta dos bungalows, que por ali se chamam de Casas da Árvore. Depois, cabe a cada hóspede “fazer o seu próprio café ou aquecer o leite”, acrescenta Paulo Neta – as casas estão equipadas com máquina de café e microondas.

DR DR Fotogaleria DR

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A ideia passa por vir a construir mais alguns bungalows, mas em pequeno número. “Queremos que os clientes possam sentir sempre esta tranquilidade”, assegura o proprietário.

Com preços a partir de 88 euros por noite (duas pessoas), o Desertas Beach and Sport está neste momento a fazer uma promoção destinada às famílias – o segundo bungalow tem 50 por cento de desconto.