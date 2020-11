Abre novo hotel em Oeiras: Moov estreia-se com 115 quartos

É o quarto hotel em Portugal da chancela Moov, que integra o grupo hoteleiro da Endutex, e localiza-se entre o Lagoas Park e o Taguspark. O Moov Oeiras abre esta quarta-feira.

“Esta é uma abertura há muito planeada e, apesar do contexto ao qual somos sensíveis, o Moov Oeiras está essencialmente vocacionado para o turismo de negócios”, um sector que “continua muito activo”, explica André Ferreira, administrador da Endutex Hotéis, citado em comunicado.

Com 115 quartos, que se repartem por oito pisos, a chancela aposta em preços económicos: “seguindo a filosofia do grupo”, explica-se em comunicado, "o novo hotel apresenta um valor fixo por quarto desde 54€ por noite”. Mas há também preços promocionais, com tarifas desde 40 euros por noite em destaque no site da Moov.

Segundo a Endutex Hotéis – que integra o universo da Endutex, empresa histórica de produção de revestimentos têxteis no Norte de Portugal já com meio século de actividade –, o hotel, construído de raiz, representa um investimento de 6,3 milhões de euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com Oeiras, a Moov passa a ter quatro hotéis em Portugal: já está presente no Norte (Praça da Batalha no Porto e em Matosinhos) e em Évora. A chegada a Lisboa cidade está marcada para o Parque das Nações. Fora do país, tem uma unidade em Curitiba, no Brasil.

No novo Moov Oeiras, na Avenida Santa Casa da Misericórdia, a tarifa base garante a estadia, cumprindo-se as regras e segurança do selo Clean & Safe do Turismo de Portugal, e wi-fi, estando disponíveis, com custo adicional, pequeno-almoço (mais 6 euros) ou parque de estacionamento (mais 5 euros). Segundo indicam, “a reserva é flexível e pode ser cancelada sem custos até às 16h do dia de chegada”.