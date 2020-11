“Vozes de Gaia”. PÚBLICO promove literacia mediática em cidadãos com mais de 55 anos

“Vozes de Gaia” é o projecto do PÚBLICO, em parceria com a Fundação INATEL, que assenta na criação de uma redacção de jornal, onde os jornalistas serão cidadãos com mais de 55 anos, residentes no concelho de Vila Nova de Gaia, que tenham curiosidade pela área do jornalismo e vontade de obter competências e ferramentas que lhes permitirão entender melhor o mundo dos média e navegar com mais segurança num universo digital pululado de fake news. As candidaturas de participantes, somente para moradores do município de Gaia, já estão abertas e terminam no final de Dezembro.

As principais actividades serão a redacção de textos, a fotografia, a construção de peças de rádio e a produção e animação de podcasts, que integrarão um jornal em papel e um jornal digital com informações actualizadas regularmente e com conteúdos de rádio e podcast. O programa pretende chegar a 360 cidadãos que vão ser acompanhados por jornalistas profissionais, que os orientarão na recolha, produção e edição de conteúdos de imprensa e de rádio.

Durante o projecto terão também a oportunidade de contactar com a comunidade e com jovens, convidados a participar sempre que for possível, de forma a contribuir para a intergeracionalidade. Os cidadãos jornalistas vão participar ainda em acções de teambuilding, num hotel Inatel, acções essas que os levarão a sair da zona de residência, contactar com outras comunidades, trabalhar em equipa e participar em iniciativas de sensibilização para temas relacionados com o envelhecimento activo. Além disso, estas saídas vão permitir divulgar o projecto pelo país, com a possibilidade da sua posterior expansão a mais áreas do território nacional no horizonte.

Ao longo da iniciativa serão formados 18 grupos e vão estar em funcionamento três grupos em cada trimestre. Cada grupo assegurará seis horas de trabalho por semana, na redacção e deslocações para a realização de entrevistas e reportagens. Devido à pandemia, o projecto pode sofrer alterações, nomeadamente a necessidade de adoptar o formato online em algumas sessões.

O “Vozes de Gaia”, planeado para começar no início de 2021 e decorrer durante dois anos, surgiu devido à necessidade de colmatar a iliteracia digital e mediática dos seniores. Numa altura em que o acesso à informação é cada vez mais fácil, sobretudo em zonas urbanas do país, estes cidadãos podem não estar preparados para interpretar os conteúdos que lhes chegam. De acordo com o programa Parcerias para o Impacto do Portugal Inovação Social, espera-se que, no final, a iniciativa contribua para o aumento da cidadania activa e para a participação cívica dos cidadãos, bem como para a redução do impacto do isolamento e da exclusão social.

As candidaturas ou qualquer pedido de informação devem ser encaminhadas para o e-mail [email protected] Alguma dúvida poderá também ser esclarecida através do número de telefone 226151000 .