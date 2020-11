Mário Ferreira eleito presidente da Media Capital apesar dos avisos da ERC

Os accionistas da Media Capital elegeram esta terça-feira o empresário Mário Ferreira presidente da dona da TVI, anunciou a empresa em comunicado.

A assembleia-geral esteve inicialmente convocada para 28 de Outubro, tendo sido suspensa, retomando agora os trabalhos e com uma nova composição accionista.

Paulo Gaspar (do grupo Lusiaves) foi eleito vice-presidente da Media Capital.

A assembleia-geral de accionistas da Media Capital decorreu um dia depois de a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) ter comunicado que tem “fundadas dúvidas sobre a identidade” dos accionistas da dona da TVI e ter avisado que qualquer decisão tomada na reunião magna que possa envolver alteração de domínio pode não ser reconhecida.

A assembleia-geral realizada tinha esta terça-feira dois pontos na ordem de trabalhos, um dos quais a eleição dos órgãos sociais para o mandato 2020-2022, os quais foram “aprovadas por unanimidade”, lê-se no comunicado da Media Capital.

Integram ainda o novo Conselho de Administração da Media Capital, composto por nove membros efectivos, Cristina Ferreira, apresentadora e directora de entretenimento e ficção da TVI, Avelino Gaspar (Lusiaves), Luís Cunha Velho (que era presidente interino da Media Capital), João Serrenho (CIN), Miguel Osório Araújo (ex-quadro da Sonae), Rui Freitas (Zenithodyssey) e Paula Ferreira (Pluris Investments).

Na presidência do Conselho Fiscal fica Sofia Cerveira Pinto e Avelino Gaspar preside à Comissão de Remuneração dos órgãos sociais.

O ponto um da ordem de trabalhos visava alterações aos estatutos da sociedade.

A Media Capital, de acordo com dados de 3 de Novembro, tem como accionistas, além da Pluris Investments (30,22%), Triun (23%), Biz Partners (11,97%), CIN (11,20%), Zenithodyssey (10%), Fitas & Essências (3%), DoCasal Investimentos (2,5%) e o NCG Banco (5,05%).

Entretanto, o presidente da mesa da assembleia-geral (AG) da Media Capital considerou que não podia impedir a reunião magna dos accionistas da dona da TVI, referindo que “não existem dúvidas quanto à identidade das entidades titulares”.

Esta é a posição do presidente da mesa da AG da Media Capital, Carlos Lucena, que leu antes da ordem de trabalhos, na sequência da deliberação da ERC. “Ora, estando a AG convocada e os accionistas devidamente credenciados para nela participarem, não se vê como poderia o PMAG [presidente da mesa da assembleia-geral] impedir que a mesma se realizasse, com fundamento no facto de se encontrarem pendentes processos cujo efeito útil possa resultar prejudicado quando a própria entidade em causa nada fez para que tal acontecesse”, refere o comunicado.

“Os accionistas presentes na AG apresentaram prova da titularidade das suas acções nos termos da lei aplicável”, a “mesa entende que não existem dúvidas quanto à identidade das entidades titulares do capital representado” na assembleia-geral e “não cabe ao PMAG adoptar medidas cautelares com vista a preservar o eventual efeito útil dos processos contra-ordenacionais em curso”, resumiu o responsável.

Assim, concluiu não existir “salvo o devido respeito pela posição da ERC, dúvidas quanto à identidade das entidades titulares do capital social ou de participações qualificadas”.

Por isso, “nestes termos, a mesa toma a decisão de prosseguir com a realização da AG”, acrescentou Carlos Lucena.

A ERC tinha advertido “que qualquer decisão em causa adoptada no decurso da AG que possa envolver uma alteração de domínio, dos operadores de rádio e de televisão da Media Capital, não será reconhecida pela ERC, visto carecer da necessária autorização prévia” e do “consequente dever dos órgãos sociais e, em particular, do presidente da Mesa da assembleia-geral” da Media Capital, “não permitir a realização dos trabalhos, ou a toma de decisões, que inviabilizem o espírito ou efeitos da lei, salientando a inoponibilidade do desconhecimento, a todos os visados”.

Entretanto, Mário Ferreira tem até quarta-feira para lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) obrigatória sobre 69,78% da Media Capital, depois de a CMVM ter considerado que havia concertação entre a Prisa e Mário Ferreira.

A OPA lançada inclui o capital detido por novos accionistas, com quem o empresário Mário Ferreira, dono da Douro Azul, elaborou listas para a administração da dona da TVI.

A investigação da CMVM começou quando a Prisa, através da Vertix, tinha cerca de 64% da Media Capital.