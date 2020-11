Janet Yellen, a escolha de Biden que consegue elogios à esquerda e em Wall Street

Com credenciais no combate ao desemprego e na regulação do sistema financeiro para mostrar à esquerda, mas mesmo assim vista como suficientemente moderada em Wall Street, Janet Yellen, a antiga presidente da Reserva Fiscal consegue a difícil tarefa de ser aceite pelos dois lados do espectro político como uma boa escolha de Joe Biden para o cargo de secretária de Tesouro da Administração Biden.

Continuar a ler