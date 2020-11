Taarabt é mais um benfiquista infectado com covid-19

O marroquino Adel Taarabt, jogador do Benfica, está infectado com covid-19. A notícia foi avançada pela imprensa desportiva, nesta terça-feira, confirmando mais um caso de infecção pelo novo coronavírus no plantel “encarnado”.

O teste positivo à covid-19 por parte de Taarabt faz subir para três os jogadores actualmente afastados do plantel de Jorge Jesus. O uruguaio Darwin Núñez e o alemão Julian Weigl, também eles jogadores com utilização regular – sobretudo o primeiro –, são os outros infectados.

Sem Taarabt e Weigl, infectados com covid-19, e Samaris, fora da lista de inscritos na UEFA, o Benfica defronta na quinta-feira o Rangers, para a Liga Europa, com um número limitado de opções para o meio-campo. Para os habituais dois lugares sobram Gabriel e Pizzi, prováveis titulares, mais Chiquinho a “correr por fora”.