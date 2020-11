Sofia Araújo vai disputar o Master Final

Pelo segundo ano consecutivo, Portugal vai estar representado no Master Final, torneio onde apenas participam os 16 melhores jogadores masculinos e femininos do ano no World Padel Tour. Depois de Ana Catarina Nogueira ter disputado em 2019 a prova no Palau Sant Jordi, em Barcelona, Sofia Araújo assegurou um lugar na elite do padel mundial e, entre 10 e 13 de Dezembro, vai lutar no Pavelló Menorca pela vitória no último torneio do ano.

Apesar de ter disputado o circuito mundial de padel numa posição pouco vantajosa - o 28.º lugar no ranking no início de 2020 não favoreceu a portuguesa nos sorteios dos quadros principais - e de ter perdido um dos dois torneios onde podia obter mais pontos (Master em Barcelona) por ter testado positivo na despistagem à covid-19, Sofia Araújo acabou por realizar uma época de grande nível.

Num ano muito condicionado pela pandemia, a jogadora de Lisboa, que voltou a fazer par com a argentina Virginia Riera, conseguiu alcançar uma meia-final (Madrid Open) e três quartos-de-final (Estrella Damm Open, Sardenha Open e Menorca Open), resultados que colocaram Araújo e Rieira com 1315 pontos no final dos nove torneios realizados em 2020.

Para a actual campeã nacional, a meta traçada com Virginia Riera para a época acabou por ser cumprida. “Este era o nosso objectivo da época: ficar entre as oito melhores duplas do mundo.” Em conversa com o PÚBLICO, Araújo reconhece que “foi um ano muito difícil” devido à pandemia e, por isso, realça o facto do WPT ter “conseguido organizar tantos torneios”.

Para além do “contratempo da covid” que não permitiu à dupla luso-argentina “jogar um dos torneios que dava mais pontos”, a padelista de Lisboa admite que o percurso até ao Master Finals tornou-se mais difícil com “o ranking congelado” durante toda a temporada: “Não sendo cabeça-de-série, na primeira ronda do quadro principal podia nos calhar sempre uma das duplas mais fortes. Acho que temos mais mérito por isso.”

A entrada de Sofia Araújo e Virginia Riera no lote das oito melhores duplas acabou por impossibilitar que Ana Catarina Nogueira voltasse a disputar o último torneio do ano. Araújo, que no passado mês de Outubro venceu ao lado de “Nogy” o campeonato nacional de absolutos, admite que “é sempre chato” ter que lutar com a “parceira portuguesa”, mas as duas já sabiam que “isso podia acontecer”: “No ano passado foi ela, este ano sou eu…”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Garantido o lugar em Menorca, o que “será uma experiência única”, Sofia Araújo diz ao PÚBLICO que agora “é chegar lá e dar o melhor”. “Todas as duplas são difíceis. São as melhores e não haverá jogos fáceis. O que queremos é chegar o melhor possível e desfrutar deste torneio.”

Para além de Sofia Araújo e Virginia Riera, vão estar no Master Finals, em Menorca, mais sete duplas femininas: Gemma Triay/Lucía Sainz, Ariana Sánchez/Alejandra Salazar, Paula Josemaría/Marta Marrero, Bea González/Marta Ortega, Maria José Alayeto/Maria Pilar Alayeto, Eli Amatriaín/Paty Llaguno e Carolina Navarro/Aranzazu Osoro.