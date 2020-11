Que futuro para o ensino pós-pandemia? Governantes e especialistas procuram respostas

Uma escola não é, por si só, apenas um edifício: por detrás das paredes, “há cadeiras, mesas, letreiros com indicações, quadros”. Por isso, “o e-learning não é só dar um computador, estabelecer conectividade e dar aulas” — especialmente com as alterações que a pandemia da covid-19 trouxe à rotina de milhões de estudantes e professores espalhados pelo mundo, numa adaptação forçada e a “diferentes velocidades”. Mas, afinal, que hábitos de ensino e aprendizagem, iniciados durante o confinamento, permanecerão após a pandemia? E que preocupações devemos ter?

