Nos bastidores do grafismo renovado do PÚBLICO

Neste episódio do podcast Reservado ao Público, entramos na redacção de Lisboa para ouvir como foi o lançamento do grafismo actualizado do PÚBLICO. Naquela que é a primeira grande renovação gráfica do jornal em oito anos, desenharam-se novas páginas, introduziram-se novas rubricas e secções, diferenciaram-se as edições do fim-de-semana e, entre outras novidades, reposicionaram-se colunas e colunistas.

Falámos com o director-adjunto, Tiago Luz Pedro, e espreitamos alguns excertos da reunião de preparação da redacção, onde ouvimos Sónia Matos, directora de arte, e Manuel Carvalho, director do PÚBLICO.

Neste processo de renovação, há ainda duas novidades: o regresso da coluna do provedor do Leitor, missão entregue a José Manuel Barata-Feyo, e a entrada de Francisco Mendes da Silva, Carmen Garcia e André Lamas Leite para o painel de colunistas do jornal.

