Em 2020 foram assassinadas 30 mulheres: 16 em contexto de violência doméstica

Em 2020 foram assassinadas 30 mulheres, 16 delas em contexto de violência doméstica: as contas foram feitas pelo Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA), da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), a partir das notícias reportadas nos media​. De acordo com os dados, em dez dos 16 femicídios já havia violência prévia e “sinais” destes desfechos. Em quatro casos havia denúncias anteriores. Daí a importância “de levarmos em conta os sinais de alerta”, disse Camila Iglesias, uma das investigadoras da OMA que está a apresentar os dados esta manhã numa conferência via Zoom.

O mês de Novembro ainda não terminou e já tem os piores números com três femicídios. Em dois dos 16 femicídios havia a presença de crianças durante o crime.

Já em Agosto tinha sido divulgado que 20 mulheres tinham sido assassinadas desde o início do ano, registando-se ainda 25 tentativas de femicídio nas relações de intimidade. No ano passado, a OMAR contabilizou 28 mulheres mortas e 27 tentativas de femicídio, deixando um total de 45 órfãos.

“Os femicídios têm uma motivação de género que não podemos ignorar”, sublinhou Cátia Pontedeira, da OMA.