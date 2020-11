A covid não veio com livro de instruções

É frequente, quando nasce o primeiro bebé de um casal, haver um sentimento de que não se está a dar conta do recado, o que chega a ser confundido com incapacidade. Pai e mãe só pensam numa coisa: onde raio está o livro de instruções? Fazem falta regras claras, ordens, dicas e truques, porque aprender com a experiência demora tempo e um bebé passa depressa à fase seguinte, que exige novas competências.

Continuar a ler